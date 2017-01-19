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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动

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* 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间

* 亚洲时段汇市交易普遍平静

* 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8%

* 就业报告基本符合市场预期

* 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505

* 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465

(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪)
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