《香港报摘》--其他报纸重要消息1月19日

**明报**

--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。

--彭博引述消息报导，中国内地电影制片和发行公司嘉映影业计划今年上半年赴港上市，筹资1亿美元，最快本月递交上市申请。

**星岛日报**

--证监会藉中国森林 涉造假案首次向保荐人和核数师“开刀”，有投行发出内部指引，暂缓所有业务“独特”新股的上市安排。

--前特首董建华之父董浩云创办的香港最大航企东方海外 传出卖盘，但据有董建华“家臣”之称的东方海外投资公关经理沈志澄指事件是“rumor（谣传）”。

**苹果日报**

--渣打银行（香港）公布大中华及北亚区个人金融业务总裁禤惠仪将接替已届退休之龄的陈秀梅；陈秀梅加入渣打前曾担任嘉诚亚洲总裁及嘉诚合伙人，渣打发言人接受查询回应指，陈秀梅退休是正常退休安排，与证监会日前公布对中国森林上市保荐人瑞银及嘉诚亚洲采取行动“完全无关”。

--《福布斯》公布最新香港富豪榜，三甲地位未有变动，惟近期新闻多多、大病初癒的华人置业 前主席刘銮雄以155亿美元身家力压新地 郭氏兄弟，排第四位。

**东方日报**

--融创中国 宣布充当“白武士”入股乐视三间公司后，评级机构穆迪将融创评级展望由“稳定”下调至“负面”，并指交易增加业务风险，同时公司资金流动性或受影响。

--据外电报导，全球最大石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）主席兼行政总裁Amin Nasser表示，公司计划在2018年下半年以公开招股形式在沙特本国上市，并考虑在另外1个或2个海外市场同时上市，目前正在审视纽约、伦敦、香港、加拿大等上市地点。

**文汇报**

--国泰航空 公布与国泰港龙航空2016年全年载客量按年上升0.8%，而运力则增加2.4%。

--施政报告对楼市无新措施，新盘入票反应持续良好，新世界 联同万科发展的荃湾西站柏傲湾累计收逾7,000张买家支票，以首批400伙单位计，超额认购16.5倍。（完）

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