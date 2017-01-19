港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日

客满船仓勿挤进 热门交易莫乱追/ 习广思

恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。

新兴市场过去6年一直跑输美股，期间一大因素是中国经济步入放缓期，6年不是一段短时期，新兴市场货币普遍贬值了不少，期内各国亦经历了大大小小的风浪，作出各种对应改革，中国经济结构由外向出口主导，转变为以内需为重。

相比之下，特朗普入主白宫后，美国政经和社会将进入一个剧变年代，老特谂头多多，但可行性成疑，他的税务改革便与国会的共和党主流方案意见相左，几时可以落实仍是未知之数；加上，特朗普的政治本钱单薄，比较近百年新上任总统的民望，特朗普得分最低，要推行政令自然绝非易事。

美国未来变数甚多，股市估值又高，年初不少人看好美股，可能又是过于拥挤的交易。老特当选总统后表现亮丽的金融股，周二跌穿上落区间；反而新兴市场经过6年大落后，目前吸引力较佳，能否大翻身，不妨等着瞧。

正在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，一向是推动经济全球化及自由贸易的平台，冠盖云集。不过， 今年民粹主义风起云涌，不少西方大国的政治领袖都避之则吉，担大旗的变成中国国家主席习近平，他力陈全球化非当下民粹横流的祸首，却是各国未有处理好全球化带来的负面作用，对没有受惠于这个趋势的民众，未有透过政策施以援手，令赢家与输家的差距日益扩大。

西方的领导精英开始意识到问题之严重，相信未来亦会开始调整政策。英国脱欧只是一例，某种形式的重建国家边界，限制外来移民，减少社会对立，避免极端的民粹主义及国族主义政党掌权，估计这将是德国总理默克尔、法国前总理瓦尔斯（Manuel Valls）等欧洲主流政党领袖应走的路。

以温和的老特，对抗极端的老特，在今年德国大选、法国大选，以及未定日期的意大利大选，主流政党应该会变阵迎民粹，这可能是老特胜出总统大选后对世界的最大贡献。然而，如何在全球化与民粹之间找一条中间路线，这将会十分考功夫。

英国首相文翠珊周二的脱欧演说中，骨子里虽然仍是「硬脱欧」，但就以面向世界的「环球英国」作包装，强调会继续维持与欧盟的良好合作，包括在情报及军事上。尽管文翠珊也是倾向民粹，但起码没老特般乞人憎，处处只看到自己的利益，霸气十足，周围点着火头，惟恐天下唔够乱。

温和的民粹可能是各国未来的出路，与其故步自封，不如适当调节，民主政治就是要满足选民的诉求，欧盟若在制度上增加弹性，莫强求大一统，风险便会少一点。当大家都转向温和民粹时，财政开支点都要增加些，以弥补全球化中失败者的损失，经济成果大家分沾，总需求增加，通胀自然会来，未来的投资不能忽略此点。

特朗普成为民粹主义的代表，自美国总统大选后，美元升势强劲，若默克尔也表露出多点民粹作风，欧罗滙价可能不会那么弱，美国与欧洲可以打和。作为投资者，不宜太早有定见，一切都在变，只望能够在变化现身前快人一步调整投资组合。

在去年底至今年初，市场一面倒看好美元，却忽略了老特倡议的两大经济政策对美元带来完全相反的效果，减税及增加财政开支令美元强势，这是美元好友的论据，但另一方面老特鼓励本土就业，不惜采取贸易保护主义，也要刺激出口，但强美元与后者的目标背道而驰。

特朗普终于忍不住接受《华尔街日报》专访时表示，不满强美元有损美国企业的竞争力。消息一出， 美元好友急急冚仓，相信短期内市场都不敢一面倒押注美元升势。（完）

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