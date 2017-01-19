港报财经评论：盈利已复苏，重汽有动力--经济日报1月19日

盈利已复苏 重汽有动力/ 林瑞芬

美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。

上交所、深交所已公布2017年春节期间，沪港通、深港通下港股通交易日的安排，1月25日至2月2日将不提供港股通服务，至2月3日才复通。中资即将收炉，港股成交难寄厚望，指数上涌，持久力无大保证，信心及资金仍要时间累积，见步行步。

美滙指数自特朗普于去年11月成功取得总统宝座之后一枝箭抽升，弄致其他国货币走弱。至今个月初，形势又似乎不同，中国出招挟离岸人币淡仓，现在特朗普接受《华尔街日报》访问时就和应地指出，认为现时美元过强，令美国企业未能与中国竞争，并令美国企业出现危机，故需要推行措施，减弱美元的升势。人币贬值，到特朗普于今周末即将上任即止步，时机上真是巧合，还是另有内情，不得而知。按美滙指数走势显示，周初曾穿50天綫，暂确定104左右遇阻，回吐99支持为关键参考水平。

不过，至少因此暂时进一步确立，港股跟人币走贬的压力已消减，恒指22,000左右应有不俗支持，低成交向上的空间不能抹杀，回探23,200至23,300左右，能否再高，始终要看资金面的配合而判断。国指方面，10,000之阻力甚强，后市需要有几方面配合，一来人币的弹幅（最好为大）、机构投资者农历长假期之后的再入市资金增幅（又是最好为大），多几只大国企派发好业绩及增加派息比率等，才有条件冲破大关，不然，上落仍以收集为主，无大方向，支持位9,500。

今年大市动力欠奉，策略在于发掘个股。内地的金融领域去杠杆、传统行业供给侧改革同时推进中，周期类中资股有望成为中、港市场的中流砥柱。最新潍柴动力 发盈喜，预计2016年止年度盈利介乎21.5亿至25亿元人民币，较2015年度增加55%至80%。而近月来讲，不乏中资行亦首给予同类股份中国重汽 买入的投资建议，年内可加强部署低吸相关股份。

首先以中国重汽月綫图分析，该股自2010年从高而回，去年初筑中期底部后反覆回升，临近6港元将是今年阻力主要关键，如业绩面配合股价成功突破阻力，有能力进一步反覆回探7.5港元以上水平，昨收5.65港元。

政策是带动中国重汽的业绩以及弱势扭转的主要因素，因为去年8月，中国交通部出台《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，指在2016年9月21日至2017年7月31日期间，严厉查处货车违法超限超载情况，这导致运力的减少，增加重卡的需求。引述申万宏源估算，新规下将带来40万台的重卡新增需求，去年第四季释放13万辆，2017年15万辆，2018年12万辆。此外，今年7月起，中国全国范围重型柴油车实施国V排放标准，加上，基建投资提速有望推动工程车替换。在预购的情况下，去年重卡销量料同比增长32%，今年料同比增长13%。在农历年后，天气回暖，工程复工，销售情况应该有个大概数。中金公司于去年底报告就估，今年一季度，中国重汽在超预期的未交付重卡定单下将确保行业的持续增长，预计同比增速将达到35%以上。

政策之外，中国重汽的技术优势也是增强公司盈利周期复苏的原动力。公司通过与MAN的合作拥有高端产品，将更多地受益于重卡的高端化转型。据申万宏源预计公司MAN技术产品销量占比将由2015年18%，升至2016年35%及2017年40%。由于产能利用率改善且高毛利率车型占比上升，申万预计中国重汽综合毛利率有望由2015年的17.8%，升至2016年的18.1%，2017年再升至18.5%。综合券商预测，瑞士信贷、申万宏源及中金公司于去年12月至今年1月预测，2016年度每股盈利介乎0.15元至0.17元人民币，2017年度每股盈利介乎0.25元至0.28元人民币，中期目标介乎7港元至7.5港元。（完）

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