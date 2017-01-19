港报社评：施政倒数取态仍进取，废强积金对冲勿蹉跎--明报1月19日

行政长官梁振英发表任内最后一份施政报告，全文279段，接近3万字，篇幅是回归以来最长，提出新政策措施多达182项，不仅较上一份施政报告的逾160项多，还触及不少敏感议题，完全不像出自一个任期只余5个半月的政府，反映当局不甘沦为跛脚鸭，仅充当看守政府的角色。如此进取的施政报告，会否对下任政府带来无形约束，令施政「绑手绑脚」，难免惹来议论，惟像取消强积金对冲、制订标准工时、增加土地供应等问题，确实不应再拖拖拉拉，现在由施政报告抛了出来，正好令一众特首参选人无法回避。既然梁振英政府有决心在余下任期处理，就须尽快提出方案，切勿继续蹉跎。

梁振英在施政报告结语中自言，「竞选政纲的承诺基本上已经全部落实」，社会各界反应言人人殊，例如有特首参选人质疑，梁振英竞选时强调多聆听、多包容、求共识，只是执政4年多，社会撕裂愈益严重；有评论则认为梁振英多项政策诸如港人港地等，并未好好贯彻执行，2013年起5年内落成7.5万个公屋单位、维持轮候公屋3年上楼的承诺亦未有兑现，云云。这些批评，皆非无的放矢，惟平情而论，现届政府致力土地房屋、劳福民生事务，除了设法增加土地房屋供应，追补前任政府停止造地起楼的缺失，也推出不少扶贫安老助弱措施，敢于触碰社会上一些老大难民生问题，只是形势比人强，加上梁振英的施政风格，未能政通人和，徒有良好政策却无法贯彻执行，诚属憾事。

外界一直预期，梁振英会趁今次最后一份施政报告，处理三大劳福民生难题，即退休保障、取消强积金对冲和标准工时，以兑现竞选承诺，结果不出所料。不过叫人意外的是，梁振英还就一些复杂敏感议题，提出新主张，包括一边将更多生态保育价值高的土地，纳入郊野公园范围，一边考虑将位于郊野公园边陲、生态价值不高的土地，用来兴建公屋或老人院等；一边提出耗资200亿元，在未来5年增建或重建数十项康体设施，一边将湾仔运动场改作综合发展用途。虽然这些倡议势必引来激辩，但是为政者本来就不应该回避争议。这份施政报告，不管到底是否梁振英原本打算用来寻求连任的竞选政纲，他敢于提出理念主张供社会讨论，总比蹉跎光阴等卸任为佳。

初步估算，今次施政报告新措施涉及公帑开支超过450亿元，与梁振英过去4份施政报告相比，开支水平算是相当高，当中除了修建康体设施外，改善退休保障和推动创新科技产业发展，列属主要项目。另外，逐步取消强积金对冲安排，由于涉及公帑补贴，雇主也须拨备应付长期服务金开支，预计未来10年政府可能因此少收180亿元税款。梁振英未有采纳全民退保方案，取消强积金对冲方案亦嫌向商界让步太多，未算理想，不过加强对有需要长者的退休支援，总算是一个进步，至于不容资方再挪用强积金雇主供款去支付雇员遣散费和长服金，还打工仔一个公道，则属事不宜迟。

现届政府提出就取消强积金对冲展开为期3个月谘询，争取在余下任期拍板。时间紧迫，当局必须说到做到，尽快交出最终方案。监于工商界仍大力反对取消对冲安排，方案能否在梁振英任内确定，仍有悬念，因此一众特首参选人有必要尽快就取消对冲机制表明立场，让公众看清楚会否有参选人为了拉拢300名工商界选委，牺牲打工仔利益。

有批评认为，今次施政报告部分政策写得太详细，恐令下届政府绑手绑脚，然而关键不是政策是否写得「太死」，而是政策是否完善、是否走对了路。设若是好政策，下任特首何妨接手跟进？至于有欠妥当的地方，新特首自应提出改善之法。例如今次施政报告提出将西九文化区内原属政府的商住发展权，授予西九管理局，容许管理局日后以招标等方式，与私人机构合作发展并摊分收益，是好是坏，值得关注。虽然此举有助西九文化区财务稳健，但难免令人担心西九文化区会渗入地产项目，如何确保西九管理局在公平、公正、公开下处理这些土地，不致出现利益输送等猜疑，是需要处理好的问题。

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