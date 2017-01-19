港报社评：临别秋波仍有为，梁特雁过盼留声--信报1月19日

行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。

关于竞选承诺基本上全部落实这一点，力争入闸竞逐特首的退休法官胡国兴不但不同意，甚至认为梁振英欠香港人一个道歉。胡官表示，梁振英当年参选的政纲承诺，遇到分歧要认真协调、多聆听、多包容、寻求共识，他在这方面完全没做到，社会在其管治下十分撕裂，主因就是政改失败，他应该向市民致歉。

政改方案被否决只字不提，固然算不上有担当，但在这个特殊的时空之下，却未尝不是一件好事。

时空之所以特殊，主因是梁振英放弃争取连任，他的政策必须由继任者延续，正如我们日前所言，他的《施政报告》其实是各参选下任特首者接受挑战的考卷，是否照单全收并且落实接力执行其政策，将会影响到选情。假如梁振英在最后一份《施政报告》提及政改方案被否决，少不免又会引发激烈讨论，道歉是几乎肯定不可能的了，反而很大机会将矛头指向方方面面的「敌对势力」，届时刺激起群众的神经线，又是一番唇枪舌剑，争辩个没完没了，不利于各参选者的拉票工程。不提政改方案被否决最大的好处是给予各参选者自由发挥的空间，是否把重启政改纳入政纲悉随尊便。

至于梁振英希望名留青史，绝对可以从其完全不像是任期只余不足半年的大动作看得出来，准备推出的大计预料未来十年涉及过千亿元库房开支，所以有触觉敏锐的记者问道，是否趁前财政司司长曾俊华离职就开大水喉？众所周知，曾俊华的哲学是「审慎理财」，经常被批评为「孤寒财主」，梁振英则主张「适度有为」，认为「积极不干预」理论已不合时宜，两人不和的传言甚嚣尘上。昨日，梁振英不讳言对于曾俊华当年的人人派钱六千元方案不苟同，既分薄执纸皮婆婆的钱，而他根本无此需要，故一直没领取。

各项大动作之中，包括最具争议性的逐步取消强积金对冲，在划线日期后，雇主强积金供款不能用作对冲遣散费及长期服务金，建议将遣散费及长服金的计算方法，由目前服务满一年可获月薪乘三分之二，调低至二分之一，即打工仔在新制度下强积金不会被对冲，但一旦失业，所得遣散费及长服金会减少。单是这一项政策，未来十年可能少收最高达一百八十亿元税款。

取消强积金对冲对于劳方来说，未必完全满意，因为遣散费及长服金会缩水，但基本上可以接受，可是资方则极度抗拒。代表商界的立法会议员张宇人直言，取消强积金对冲等于「打劫我荷包」。接下来的问题是，在选委会手握一定票数的商界，会不会支持一个赞成取消强积金对冲的特首参选人？梁振英的告别作仍相当有为，无可避免为特首选战埋下地雷，且看各参选者如何拆弹。

要雁过留声，梁振英最想别人记得他的功绩是什么？应该是他口中重中之重的房屋政策。他昨日以前特首董建华的「八万五」建屋目标为例，指开始时大家认为供应不够，但金融环境变化导致楼价大跌，便说政府做得太多、力度太猛，他表示：「大家今日认为政府过去五年做得唔够，如果有一日，楼市重现九七、九八年情况，大家唔好话，当年嘅特首梁振英做得太多啊。」

无可否认，梁振英在土地及房屋问题上付出很大努力，可惜因觅地艰难，楼价迄今依然居高不下，公屋轮候册上的名单愈来愈长，孰功孰过，尚待日后的史家秉笔直书。

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