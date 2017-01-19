港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
特首梁振英昨天发表任内最后一份施政报告，提交进取方案，大手笔惠及长者，对一些长远问题则提出大方向。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
梁提出长者生活津贴高额援助、长者医疗券，以及强积金对冲包底，肯定获普罗大众欢迎，社会都认同帮助有需要人士，相信不会引来太大争议。
不过，长生津并非一次过拨款开支，而是经常性开支，一旦实施就是开弓没回头箭，随着人口老化，这项开支今后只会有增无减，除非库房持续水浸，否则问题可能浮现。
至于逐步取消强积金对冲机制，在实施日期之前没追溯权，而政府在推行的首十年会向雇主作补贴，显然是向雇主妥协，以获取对方接受。
打工仔最担心雇主在死綫前裁员，再以较低工资另聘新人，取消强积金对冲机制，可能年资长的员工较为忧虑。
在港人最关注的房屋问题，梁振英提出2017至18年度的十年内房屋目标达46万个，包括28万个公营和资助房屋，若土地供应配合，建屋量可达60万个。这须奠基于五个新市镇扩展能顺利落实。
市民愈住愈贵，愈住面积愈小，归根究柢是现时发展房屋的用地只占全港土地的7%。
房屋问题长远并非不可解决，梁振英重提开发生态价值较小或地处偏陲的郊野公园、填海等措施，来增加土地供应，看下届政府能否迎难而上，至于如何平衡，则是下届特首决定。
在保护主义抬头的环球经济不明朗大气候下，梁振英没有提及香港如何经济转型或以甚么充当经济火车头的愿景，在巩固国际金融中心的地位，以及未来的新经济发展引擎亦着墨不多，只强调配合中国「十三五」，参与一带一路和进行创新科技，就会有开拓市场的机遇，明显是略为不足。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017