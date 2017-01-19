港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日

特首梁振英昨天发表任内最后一份施政报告，提交进取方案，大手笔惠及长者，对一些长远问题则提出大方向。

梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。

梁提出长者生活津贴高额援助、长者医疗券，以及强积金对冲包底，肯定获普罗大众欢迎，社会都认同帮助有需要人士，相信不会引来太大争议。

不过，长生津并非一次过拨款开支，而是经常性开支，一旦实施就是开弓没回头箭，随着人口老化，这项开支今后只会有增无减，除非库房持续水浸，否则问题可能浮现。

至于逐步取消强积金对冲机制，在实施日期之前没追溯权，而政府在推行的首十年会向雇主作补贴，显然是向雇主妥协，以获取对方接受。

打工仔最担心雇主在死綫前裁员，再以较低工资另聘新人，取消强积金对冲机制，可能年资长的员工较为忧虑。

在港人最关注的房屋问题，梁振英提出2017至18年度的十年内房屋目标达46万个，包括28万个公营和资助房屋，若土地供应配合，建屋量可达60万个。这须奠基于五个新市镇扩展能顺利落实。

市民愈住愈贵，愈住面积愈小，归根究柢是现时发展房屋的用地只占全港土地的7%。

房屋问题长远并非不可解决，梁振英重提开发生态价值较小或地处偏陲的郊野公园、填海等措施，来增加土地供应，看下届政府能否迎难而上，至于如何平衡，则是下届特首决定。

在保护主义抬头的环球经济不明朗大气候下，梁振英没有提及香港如何经济转型或以甚么充当经济火车头的愿景，在巩固国际金融中心的地位，以及未来的新经济发展引擎亦着墨不多，只强调配合中国「十三五」，参与一带一路和进行创新科技，就会有开拓市场的机遇，明显是略为不足。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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