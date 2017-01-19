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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上升，CFETS指数升至95.15

路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间   较上日升贬点
                          价         数
 人民币                      6.8568           -43
 欧元                        7.2878           526
 日圆                        5.9809           893
 港元                         0.884          -4.6
 英镑                        8.4025           871
 澳元                        5.1464           267
 新加坡元                     4.793           386
 林吉特                      0.6472         -19.6
 泰铢                        5.1651           102
 韩元                        171.31           107
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.34，较上日微升0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报96.21，升0.65%
；RXY参考离岸人民币指数 报96.19，微升0.11%；RXY参考在岸人民币指数 
报96.06，升0.59%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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