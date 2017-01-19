《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美经贸：“合则两利，斗则俱伤”，中国对外资准入限制将续减--中国商务部

中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。

--中国国企：上海出台地方国企混改员工持股试点方案，首批选5-10家企业

中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。

--中国能源：“十三五”时期石油消费将保持稳定，将大力发展天然气--发改委

中国发改委称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。

--美中贸易：美商务部确认来自中国的碳钢及合金钢定尺板存在倾销问题

美国商务部周三宣布，已最终认定自中国进口的某些碳钢和合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。

--《焦点》中国承诺进一步开放经济，但外国企业表示怀疑

尽管中国国家主席习近平周二在达沃斯发表讲话，且政府也拿出放宽外资限制的新计划，但要让外国企业相信中国对经济自由化的诚意，还有一段路要走。

--中国就业：去年四季度就业市场向好，过剩产能行业严峻形势缓解--智联

中国智联招聘发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。

--中国经济：千万富豪不考虑移民比例连年上升，地产重新成为最爱--胡润

胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。

--禽流感疫情：中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE

世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。根据世界动物卫生组织的报告，在314只面临感染风险的天鹅中，累计死亡黑天鹅99只，已扑杀和无害化处理215只。

【金融】

--中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件

中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。

--新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普

中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。标普全球评级信用分析师廖强表示：“考虑到2017年中国GDP增速预计还将高于6%，并且信贷债务人结构改变会缓解资产质量压力，因此2017年中国可能会再一次避免银行业危机的爆发。但是，目前的发展轨迹不可持续。”

--中国基金：高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载

中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购，累计未到期存量创历史新高

中国央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1,500亿元。据此计算，单日净投放1,900亿元；同时，公开市场截至今日逆回购未到期存量达18,550亿元，创历史新高。此前高点为2016年2月15日的17,050亿元。央行公开市场周三单日净投放达4,100亿元，创历史新高。

--中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。

--中国货币市场：资金面略缓但整体紧势不改，逆回购不及预期关注MLF动向

中国银行间市场早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善，但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓和。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.5448%，10年3.9608%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5448%、3.7519%和3.9608%，投标倍数3.86倍、3.06倍和4.88倍。

--新债招标：国开行三年期增发债中标收益率3.5342%，20年4.1361%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的三、七、20年期增发债，中标收益率分别为3.5342%、3.9343%、4.1361%，此前市场预测均值3.58%、3.91%、4.03%。

【外汇】

--《人民币综述》贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力

身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。

--中国外汇：12月银行结售汇逆差创11个月新高，跨境资金流动将朝均衡收敛

中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金 流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储 备围绕合理区间上下波动将是常态。

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，叶伦讲话提振美元多头人气

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，并向中间价靠拢。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整，而早间客盘情绪仍偏谨慎，预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民币继续紧随美指波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上升，CFETS指数升至95.15

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小跌创年内收盘新低，观望氛围浓厚大盘持续走弱

中国股市沪综指缩量小跌，并创年内收盘新低。分析师表示，春节长假临近，加之明日中国将公布GDP数据、还有美国总统就职演说，导致市场观望氛围浓厚，大盘继续缩量调整，盘中多数股票下跌，但金融股走势坚挺，对大盘指数支撑力度较大。沪综指收报3,101.30点，跌11.71点或0.38%。

--中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华

对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。

--香港股市：港交所CEO称正就设立新板草拟方案，计划在适当时谘询市场

香港交易所行政总裁李小加称，港交所正就设立新板草拟方案，计划在适当时候谘询市场。但他未提及相关细节。

--中国个股：国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份

陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。

--投行观点：里昂证券发布传统风水预测报告，看好鸡年交通运输、博彩等业

知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。

--中国个股：乐视网周四临时停牌，因媒体报导有待澄清

据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。

--中国投资：优客工场完成4亿元B轮融资，成为联合办公领域首个“独角兽”

中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。

--香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据

中国华融称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。据公告，华融拟发行本金总额15亿美元非次级担保永续证券，发行价本金额的99.118%；另发行本金总额11亿美元的三年期担保票据，息率3.375%，发行价为本金额的99.622%。

--香港个股：禹洲地产计划发行3.5亿美元五年期优先票据，息率6%