台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
财政部长许虞哲在记者会上称，估计5月将向行政院提出税改整体报告。次长苏建荣也说，税改不只是税率的调整，涵盖全面，也包括个人综合所得税的免税额调整、营利事业所得税等，内外资的税制都要兼顾，更要考量美国税改方向，国际资金流动等，一起综合评估。
〞2月会再办座谈会...4月下旬有期末报告，再来会提报行政院。〞财长许虞哲说。
他也表示，美国新任总统川普（特朗普）的减税政策对财政的影响很大，对国际资金流向可能会有影响，但川普到底能做多少减税政策，则待观察。
台湾2016年赋税实征净额达到2兆(万亿)2,020亿台币，创历年最高，较上年增加671亿，年增3.1%。
台湾财政部长先前曾表示，近年税收超征，可能以减少发行公债或减少释股来因应。
台湾财政部表示，针对证券交易所得税提出检讨，预定2017年4-5月修正草案。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017