台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量

路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。

财政部长许虞哲在记者会上称，估计5月将向行政院提出税改整体报告。次长苏建荣也说，税改不只是税率的调整，涵盖全面，也包括个人综合所得税的免税额调整、营利事业所得税等，内外资的税制都要兼顾，更要考量美国税改方向，国际资金流动等，一起综合评估。

〞2月会再办座谈会...4月下旬有期末报告，再来会提报行政院。〞财长许虞哲说。

他也表示，美国新任总统川普（特朗普）的减税政策对财政的影响很大，对国际资金流向可能会有影响，但川普到底能做多少减税政策，则待观察。

台湾2016年赋税实征净额达到2兆(万亿)2,020亿台币，创历年最高，较上年增加671亿，年增3.1%。

台湾财政部长先前曾表示，近年税收超征，可能以减少发行公债或减少释股来因应。