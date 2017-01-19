香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据

路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。

据公告，华融拟发行本金总额15亿美元非次级担保永续证券，发行价本金额的99.118%，每半年分派一次，预期证券评级可达穆迪Baa1级及惠誉A-级。

另发行本金总额11亿美元的三年期担保票据，息率3.375%，发行价为本金额的99.622%，每半年支付一次利息，到期日为2020年1月24日。预期票据评级可达穆迪Baa1级及惠誉A级。

华融表示，发行永续证券及担保票据预计筹资净额分别约14.8亿美元及10.9亿美元，拟用于集团营运资金及一般公司用途。而本次发行乃根据此前订立100亿美元中期票据计划进行。

华融H股周四开盘升0.67%，报3.02港元。（完）

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