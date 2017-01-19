全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息

美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储应该可以逐步、有耐心地撤走宽松政策。

12月美国消费者物价上升，因汽油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅，暗示通胀压力可能正在积聚。

鉴于欧元区增长及通胀缓慢的回升步伐，欧洲央行周四或许会表示，为了保持回升态势其超宽松的政策依然是必要的。

根据一项路透调查，分析师多预期，2016年第四季中国经济可能是稳步成长6.7%，和前三季成长率相同。

两位政府消息人士称，日本政府可能将在4月之后展开讨论，考虑对到2021年消灭基本预算赤字的目标作出修改。

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)

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