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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 09:34 BJT

香港个股：禹洲地产计划发行3.5亿美元五年期优先票据，息率6%

路透香港1月19日 - 中国福建省物业开发商--禹洲地产 周四称，计划发行本金总额3.5亿美元五年期优先票据，息率6%。

据公告，本次发行所得款项预计约3.437亿美元，拟主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

票据发售价为本金额的99.575%，发行日为2017年1月18日，每半年支付一次利息。

票据已暂定获惠誉评定为BB-级及获穆迪B1级。

香港时间09:31，禹洲地产持平于2.73港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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