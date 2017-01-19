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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/人民币中间价高于预期

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* 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525

* 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升

* 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低

* 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415

* 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补

* 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5%

(完)

(编译 张涛；审校 李爽)
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