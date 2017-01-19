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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 10:00 BJT

金属期市：伦铜小跌，受美元走强影响

根据路透对62位分析师的调查，中国去年第四季度经济或稳定增长6.7%，与之前三个季度相当，主要得益于政府增加开支以及创纪录规模的银行贷款。

12月美国消费者物价上升，因汽油价格和房屋租金上涨，导致消费者物价出现两年半来最大年度升幅，暗示通胀压力可能正在积聚。

日本泛太平洋铜业(PPC)已基本就2017年加工冶炼费与生产商达成一致，上述费用将比去年低5%。

国际镍业研究组织(INSG)周三称，全球镍市场去年11月供应转为短缺1,600吨，10月供应过剩800吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙国玉；审校 王兴亚/陈宗琦)
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