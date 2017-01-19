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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 14:47 BJT

台湾债市：指标五年券106/2殖利率收逾一周高位，料逐渐进入农历年休假模式

* 指标五年券106/2殖利率收在逾一周高位
    * 随美债殖利率走高
    * 后续将逐渐进入休假模式
    * 106/2殖利率明日主要区间料在0.81-0.83%。

    路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周四收升
至逾一周高位。交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦认为升息合理，令美债殖
利率弹升；但随着标债后本地变数渐少，料若美债未有大幅变动，台债将逐渐进入休假模式
。
    
    他们表示，FED若后续升息的预期再加强，可能带动美债殖利率启动一波升幅，并进而
拉动台债殖利率向上。只不过，台湾经济复苏并不如美国强劲，升息机率低、降息也无望，
预料台债受美债等国际债市影响加剧。
    
    〞接下来流动性可能稍差，要休假了。〞一位大型证券商交易员说。五年期公债收盘前
高是1月11日的0.8377%。
    
    他们表示，受美债殖利率大弹的影响，今日盘初五年公债殖利率弹升幅度较大，只不过
，殖利率走高后吸引一些长线买盘进驻，买盘渐稳，又使得殖利率反转向下。
    
    台湾金融市场包括股市和债市将在1月24日(下周二)正式封关，至于2月2日则是新春开
红盘首日交易。
    
    央行上日公布五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得标
比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 
    
    交易员预估，明日106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.81-0.83%。 
          
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   +1.51      0.8251      0.8210-0.8380%         152
   
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 30  105/10                    没有成
                                   交
 20   105/9                    没有成
                                   交
 10  105/11                   1.1750%
  5  105/13                    没有成
                                   交
  2   106/1                    没有成
                                   交
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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