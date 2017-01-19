澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹

“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。

“任何(反对)强势美元的言论都应该支撑澳元/美元，而有关贸易保护主义和关税的言论则会打压商品货币。”

美元今年开局欠佳，但叶伦周三为美元注入新的动力。叶伦称，“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”

澳洲公布的12月就业数据未能激励交易员。数据显示，失业率微升至六个月高位，但全职就业人口连续第三月上升。

“整体来看，就业市场仍脆弱，”凯投宏观首席分析师Paul Dales表示。“这进一步限制薪资和收入增长。”

新西兰元兑美元 也表现低迷，上日跌1.3%，创11月9日以来最大单日百分比跌幅；现报0.7121，脱离本周稍早所及高位0.7219.

西太平洋银行分析师预计新西兰元三个月后兑美元将跌至0.6800，因美元上扬。(完)

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