澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
“任何(反对)强势美元的言论都应该支撑澳元/美元，而有关贸易保护主义和关税的言论则会打压商品货币。”
美元今年开局欠佳，但叶伦周三为美元注入新的动力。叶伦称，“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
澳洲公布的12月就业数据未能激励交易员。数据显示，失业率微升至六个月高位，但全职就业人口连续第三月上升。
“整体来看，就业市场仍脆弱，”凯投宏观首席分析师Paul Dales表示。“这进一步限制薪资和收入增长。”
新西兰元兑美元 也表现低迷，上日跌1.3%，创11月9日以来最大单日百分比跌幅；现报0.7121，脱离本周稍早所及高位0.7219.
西太平洋银行分析师预计新西兰元三个月后兑美元将跌至0.6800，因美元上扬。(完)
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(编译 陈宗琦/李爽 审校 汪红英/王兴亚)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017