《汇市简讯》美元/日圆试探200小时均线，目前切入位在114.82

0150GMT

* 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线

* 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？

* 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215%

* 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单

* 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘

* 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大

(完)