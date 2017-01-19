日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
东证股价指数 也涨0.9%，至1,527.97点。
银行类股 大涨2.0%，瑞穗金融 和三菱日联金融 分别上扬2.4%和2.1%。保险类股 升1.9%。
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
市场人士称，日经指数的很多买盘似乎是在回补空仓，而非新建买盘。过去一周空头回补的力度相当大。
在美国候任总统特朗普(Donald Trump)就任前，市场交易节奏放缓，投资者期待了解美国新政府经济政策的更多细节。
“与过去几周导致一些人紧张的混乱信息相比，新总统的讲话或勾画出较为乐观的景象，”瑞士信贷负责日本股票销售的Stefan Worrall称。
Worrall表示，特朗普政策的能见度提高或给市场带来好处，就像英国首相特雷莎梅周二的讲话，虽然市场并不是全盘欢迎她所讲的内容，但她的讲话降低了不确定性并提振了风险偏好。
“我认为随着特朗普就任时间临近，市场人气略微改善是有道理的，”他表示。
东芝 早盘中段跻身交投最活跃的个股之列，其跌幅一度达14.7%，因有报导称其美国核业务出现巨亏。(完)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017