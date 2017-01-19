日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨

东证股价指数 也涨0.9%，至1,527.97点。

银行类股 大涨2.0%，瑞穗金融 和三菱日联金融 分别上扬2.4%和2.1%。保险类股 升1.9%。

“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。

市场人士称，日经指数的很多买盘似乎是在回补空仓，而非新建买盘。过去一周空头回补的力度相当大。

在美国候任总统特朗普(Donald Trump)就任前，市场交易节奏放缓，投资者期待了解美国新政府经济政策的更多细节。

“与过去几周导致一些人紧张的混乱信息相比，新总统的讲话或勾画出较为乐观的景象，”瑞士信贷负责日本股票销售的Stefan Worrall称。

Worrall表示，特朗普政策的能见度提高或给市场带来好处，就像英国首相特雷莎梅周二的讲话，虽然市场并不是全盘欢迎她所讲的内容，但她的讲话降低了不确定性并提振了风险偏好。

“我认为随着特朗普就任时间临近，市场人气略微改善是有道理的，”他表示。