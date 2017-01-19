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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 10:39 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在跌破0.7500后反弹

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* 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现

* 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力

* 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势

* 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退

(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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