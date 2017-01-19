台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.08亿美元，交投显热络，上日同时段为2.12亿美元，主要来自出口商在31.600-31.700间的抛汇需求踊跃，加以本地银行及大型外资保管行间也有美元卖需待消化，致早盘台币走势较其他亚币表现强势。
〞台币好厉害，可能是接近春节出口商也多，又有大型外资保管行再丢美元 。〞一大型银行交易员说。
另位大型银行交易员也称，因应农历年前资金需求，出口商开盘见台币贬破31.700随即进场抛汇，让台币有点在走自己的路，不同于今日韩元等其他亚币的趋跌态势，后续仍须关注国际美元走势及外资进一步动向。
美联储主席叶伦周三表示，等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。在这那种情况下，我们可能被迫快速加息，从而会将经济拖入新的衰退。
本地时间10:34，台币兑美元报31.617，上日收报31.586；韩元兑美元 报1,176.5，上日收在1,166.7；台股 跌0.14%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.566/31.586，上日收在31.650。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.550-31.700。
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--《全球汇市》美元持坚，之前曾因叶伦暗示加速升息而反弹
--美国利率：美联储主席叶伦称逐步升息“合理” (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017