台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅

路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。

他们称，台北外汇开盘一小时成交量为2.08亿美元，交投显热络，上日同时段为2.12亿美元，主要来自出口商在31.600-31.700间的抛汇需求踊跃，加以本地银行及大型外资保管行间也有美元卖需待消化，致早盘台币走势较其他亚币表现强势。

〞台币好厉害，可能是接近春节出口商也多，又有大型外资保管行再丢美元 。〞一大型银行交易员说。

另位大型银行交易员也称，因应农历年前资金需求，出口商开盘见台币贬破31.700随即进场抛汇，让台币有点在走自己的路，不同于今日韩元等其他亚币的趋跌态势，后续仍须关注国际美元走势及外资进一步动向。

美联储主席叶伦周三表示，等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。在这那种情况下，我们可能被迫快速加息，从而会将经济拖入新的衰退。

本地时间10:34，台币兑美元报31.617，上日收报31.586；韩元兑美元 报1,176.5，上日收在1,166.7；台股 跌0.14%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.566/31.586，上日收在31.650。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.550-31.700。

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