台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
106/2期殖利率今日盘中高点在0.8380%，追平1月11日指标五年公债殖利率触及的前次高点，当时亦为0.8380%。交易员并指出，106/2期虽然昨天标售在0.79%，但证券业得标很多，筹码不稳，卖压出笼，亦是促使殖利率弹升的原因之一。
〞美国基本面往上，台湾没这么好，不过也不算差，而且央行也不会降息，〞 一位证券商交易员说。
也有交易员认为，证券商标入的公债比重偏高，成为盘面不稳定的来源，这个筹码不稳定的情况恐怕还需时间沉淀。
美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日内高位。 指标10年期公债 收益率从周二尾盘的2.33%上升至2.41%。
叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
央行上日公布五年公债106/2期 的得标利率在0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。证券业更得标41.4%，居各业之冠。
本地时间10:40，106/2期公债发行前交易的殖利率升2.31基点，报0.8331%。交易员预估今天106/2主要的交投区间暂看0.83-0.84%。
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--《焦点》美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017