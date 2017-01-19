台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势

路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。

106/2期殖利率今日盘中高点在0.8380%，追平1月11日指标五年公债殖利率触及的前次高点，当时亦为0.8380%。交易员并指出，106/2期虽然昨天标售在0.79%，但证券业得标很多，筹码不稳，卖压出笼，亦是促使殖利率弹升的原因之一。

〞美国基本面往上，台湾没这么好，不过也不算差，而且央行也不会降息，〞 一位证券商交易员说。

也有交易员认为，证券商标入的公债比重偏高，成为盘面不稳定的来源，这个筹码不稳定的情况恐怕还需时间沉淀。

美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日内高位。 指标10年期公债 收益率从周二尾盘的2.33%上升至2.41%。

叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。

央行上日公布五年公债106/2期 的得标利率在0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。证券业更得标41.4%，居各业之冠。

本地时间10:40，106/2期公债发行前交易的殖利率升2.31基点，报0.8331%。交易员预估今天106/2主要的交投区间暂看0.83-0.84%。

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