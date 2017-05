路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19 BMO BK.N Q4 2016 纽约梅隆银行 2017-01-19 BMO KEY.N Q4 2016 KeyCorp 2017-01-19 AMC IBM.N Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 2017-01-19 AMC AXP.N Q4 2016 美国运通(American Express) 2017-01-19 AMC SWKS.OQ Q1 2017 Skyworks Solutions Inc 2017-01-19 AMC PBCT.OQ Q4 2016 People's United Financial Inc 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO PG.N Q2 2017 宝洁(宝硷,P&G) 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017-01-20 BMO RF.N Q4 2016 Regions Financial Corp 2017-01-20 BMO GE.N Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE) 2017-01-20 BMO KSU.N Q4 2016 Kansas City Southern 2017-01-23 BMO MCD.N Q4 2016 麦当劳(McDonalds) 2017-01-23 BMO HAL.N Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2017-01-23 AMC ZION.OQ Q4 2016 Zions Bancorp 2017-01-23 AMC YHOO.OQ Q4 2016 雅虎(Yahoo!) 2017-01-24 12:30 VZ.N Q4 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017-01-24 BMO TRV.N Q4 2016 Travelers Companies Inc 2017-01-24 BMO PLD.N Q4 2016 Prologis Inc 2017-01-24 BMO STX.OQ Q2 2017 希捷(Seagate Technology) 2017-01-24 BMO DD.N Q4 2016 E I du Pont de Nemours and Co 2017-01-24 BMO GLW.N Q4 2016 康宁公司(Corning) 2017-01-24 BMO WAT.N Q4 2016 Waters Corp 2017-01-24 BMO LMT.N Q4 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2017-01-24 BMO FITB.OQ Q4 2016 Fifth Third Bancorp 2017-01-24 BMO JNJ.N Q4 2016 强生(Johnson & Johnson) 2017-01-24 BMO KMB.N Q4 2016 金佰利(Kimberly-Clark) 2017-01-24 BMO MMM.N Q4 2016 3M Co 2017-01-24 BMO DHI.N Q1 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017-01-24 AMC DFS.N Q4 2016 发现金融服务(Discover Financial Services) 2017-01-24 AMC ISRG.OQ Q4 2016 Intuitive Surgical Inc 2017-01-24 AMC TXN.OQ Q4 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2017-01-24 AMC NAVI.OQ Q4 2016 Navient Corp 2017-01-24 AMC SYK.N Q4 2016 史赛克(Stryker) 2017-01-24 AMC TSS.N Q4 2016 Total System Services Inc 2017-01-24 AMC COF.N Q4 2016 第一资本金融(Capital One Financial) 2017-01-24 AMC CA.OQ Q3 2017 CA Inc 2017-01-25 13:00 ITW.N Q4 2016 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 2017-01-25 13:00 NSC.N Q4 2016 诺福克南方(Norfolk Southern) 2017-01-25 BMO TEL.N Q1 2017 TE Connectivity Ltd 2017-01-25 BMO HES.N Q4 2016 Hess Corp 2017-01-25 BMO STT.N Q4 2016 道富银行 2017-01-25 BMO TXT.N Q4 2016 德事隆(Textron Inc) 2017-01-25 BMO MKC.N Q4 2016 味好美(McCormick) 2017-01-25 BMO PGR.N 2016年12月 前进保险(Progressive) 2017-01-25 BMO UTX.N Q4 2016 联合技术(United Technologies) 2017-01-25 BMO GWW.N Q4 2016 W W Grainger Inc 2017-01-25 BMO ROK.N Q1 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2017-01-25 BMO HBAN.OQ Q4 2016 Huntington Bancshares Inc 2017-01-25 BMO APH.N Q4 2016 Amphenol Corp 2017-01-25 BMO BA.N Q4 2016 波音(Boeing) 2017-01-25 BMO FCX.N Q4 2016 美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan) 2017-01-25 BMO ABT.N Q4 2016 雅培(Abbott Laboratories) 2017-01-25 21:00 FFIV.OQ Q1 2017 F5 Networks Inc 2017-01-25 AMC T.N Q4 2016 美国电话电报公司(AT&T) 2017-01-25 AMC SLG.N Q4 2016 SL Green Realty Corp 2017-01-25 AMC URI.N Q4 2016 United Rentals Inc 2017-01-25 AMC WDC.OQ Q2 2017 西部数据(WD) 2017-01-25 AMC MCK.N Q3 2017 麦克森(McKesson) 2017-01-25 AMC MUR.N Q4 2016 Murphy Oil Corp 2017-01-25 AMC VRTX.OQ Q4 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 2017-01-25 AMC EBAY.OQ Q4 2016 eBay Inc 2017-01-25 AMC CTXS.OQ Q4 2016 Citrix Systems Inc 2017-01-25 AMC CCI.N Q4 2016 Crown Castle International Corp 2017-01-25 AMC VAR.N Q1 2017 Varian Medical Systems Inc 2017-01-25 AMC QCOM.OQ Q1 2017 高通(Qualcomm) 2017-01-25 AMC LRCX.OQ Q2 2017 科林研发(Lam Research) 2017-01-26 AMC XLNX.OQ Q3 2017 赛灵思(Xilinx) 2017-01-26 NTS GOOGL.OQ Q4 2016 Alphabet Inc 2017-01-26 NTS KLAC.OQ Q2 2017 KLA-Tencor Corp 2017-01-26 11:30 LUV.N Q4 2016 西南航空(Southwest Airlines) 2017-01-26 11:30 BHI.N Q4 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 2017-01-26 11:55 IVZ.N Q4 2016 Invesco Ltd 2017-01-26 12:00 F.N Q4 2016 福特汽车 2017-01-26 12:00 DOV.N Q4 2016 Dover Corp 2017-01-26 12:30 CAT.N Q4 2016 卡特彼勒(Caterpillar) 2017-01-26 13:00 HAR.N Q2 2017 哈曼国际工业(Harman International Industries) 2017-01-26 BMO MJN.N Q4 2016 Mead Johnson Nutrition Co 2017-01-26 BMO BMY.N Q4 2016 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb ) 2017-01-26 BMO PX.N Q4 2016 Praxair Inc 2017-01-26 BMO SHW.N Q4 2016 宣伟(Sherwin-Williams) 2017-01-26 BMO SWK.N Q4 2016 史丹利百德(Stanley Black & Decker) 2017-01-26 BMO CMCSA.OQ Q4 2016 康卡斯特(Comcast) 2017-01-26 BMO CELG.OQ Q4 2016 Celgene Corp 2017-01-26 BMO DOW.N Q4 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 2017-01-26 BMO ADS.N Q4 2016 Alliance Data Systems Corp 2017-01-26 BMO NOC.N Q4 2016 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman) 2017-01-26 BMO DGX.N Q4 2016 Quest Diagnostics Inc 2017-01-26 BMO RTN.N Q4 2016 美国国防设备企业雷神(Raytheon) 2017-01-26 BMO HP.N Q1 2017 Helmerich and Payne Inc 2017-01-26 BMO WRK.N Q1 2017 WestRock Co 2017-01-26 BMO TROW.OQ Q4 2016 T. 2017-01-26 BMO TROW.OQ Q4 2016 T. Rowe Price Group Inc (暂定) 2017-01-26 BMO AEP.N Q4 2016 美国电力(American Electric Power) 2017-01-26 BMO PHM.N Q4 2016 PulteGroup Inc 2017-01-26 BMO BIIB.OQ Q4 2016 Biogen Inc 2017-01-26 BMO PYPL.OQ Q4 2016 PayPal Holdings Inc 2017-01-26 AMC INTC.OQ Q4 2016 英特尔(Intel) 2017-01-26 AMC BCR.N Q4 2016 C R Bard Inc 2017-01-26 AMC MSFT.OQ Q2 2017 微软(Microsoft) 2017-01-26 AMC SBUX.OQ Q1 2017 星巴克(Starbucks) 2017-01-26 AMC AMZN.OQ Q4 2016 亚马逊(Amazon.com) 2017-01-26 AMC ETFC.OQ Q4 2016 E*TRADE Financial Corp 2017-01-26 AMC AJG.N Q4 2016 Arthur J Gallagher & Co 2017-01-26 AMC JNPR.N Q4 2016 Juniper Networks Inc 2017-01-26 21:30 EMN.N Q4 2016 伊士曼化学(Eastman Chemical)