《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月12日-1月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**北美**

美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”

美联储在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在经济普遍稳步增长的迹象里于12月升息奠定了基础。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国即将上任的新政府的财政刺激或可加快美国经济增速超过预期。但他说，包括中国增长可能放缓、欧洲出现经济震荡、或者欧盟力量或削弱等下行风险，将伤及美国经济成长。 威廉姆斯呼吁美国未来几年逐步升息，以防经济过热及最终陷入衰退。他称，随着失业率降至4.7%，美国经济已实现充分就业，并称通胀率有望在未来几年达到美联储2%的目标。

美联储理事布雷纳德周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。

联储多位决策者已警告，财政赤字扩大可能导致经济过热，不仅需要联储更加积极地升息，还有可能引发又一次经济衰退。与此同时，纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话也呼应了决策者表达的观点，认为政府的监管政策如果能够变得对企业更加友好，或许有助于提高企业和工作人员的生产率。

美国费城联邦储备银行总裁哈克上周四表示，美国经济正在积聚足够的力道，能够支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息三次。“经济正在展示出相当大的力道，”哈克在为宾夕法尼亚马尔文一个商界团体准备的演讲稿中表示，他并称通胀正在加速上升，并且将在2017年或2018年达到美联储2%的目标水准。

美联储官员上周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。多位美联储地区联储总裁在不同场合表示，原则上同意当选总统特朗普可能实施的政策将通过减税刺激直接支出、消费和投资，从而促进经济增长，而放松监管也会对企业有利。

-圣路易斯联储总裁布拉德称美贸易政策收紧给经济构成下档风险。

-达拉斯联储总裁柯普朗称监管检讨和税收改革可提振生产率和成长。

-圣路易斯联储总裁布拉德称特朗普新政的影响最早明年才会显现。

-芝加哥联储总裁埃文斯称财政等政策或短期内刺激美经济成长至4%，但会带来通胀风险。

-圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在CNBC上称，目前没有理由大幅调整利率。

加拿大央行周三一如预期维持利率不变，但小幅上调成长预期。央行称，鉴于美国候任总统特朗普的政策存在很大的不确定性，央行将采取谨慎观望的态度。在美国大选后发布的首份重要报告中，加拿大央行指出了特朗普提议的政策调整，可能给加国经济带来的有利和不利影响。央行称，基建支出可能提振成长，但减税可能削弱加拿大的竞争力。

**欧洲**

欧洲央行周二在季度调查中表示，2017年第一季欧元区的贷款需求料将增加，且借款门槛料将放宽。尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。欧洲央行将在1月19日开会，料将维持政策立场不变。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周二称，欧元区核心通胀尚未大幅升高，但能源价格上涨可能最终将其推高。“整体通胀的升势比较明显，但核心通胀涨得不是很多，所以至少目前来讲主要是油价和能源价格上涨引起的，”诺沃特尼在维也纳出席欧洲货币杂志一次会议时说。

英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。去年，英国经济是增长最快的发达国家之一，但英国央行预计，2017年增长将放缓，因公投脱欧后英镑急挫导致通胀升至目标之上。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，英国今年的失业率或许将保持在很接近当前11年低点的水平，而不是像央行11月预测的那样明显上升。桑德斯称，通胀率今年仍有可能超过央行2%的目标水平，但这反映的是自6月退欧公投以来的英镑疲势。

**日本**

日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。

日本央行名古屋分行经理卫藤公洋周一称，近期日圆下跌可能将提振日本东海中部地区许多企业的信心，并令他们有上修获利预估的空间。

一项日本央行的调查显示，10-12月日本家庭的信心下滑，通胀预期触及四年低点，凸显出消除根深蒂固的通缩思维充满挑战。这一表现黯淡的数据暗示，对于日本央行的大规模货币刺激能否使该国通胀率升至2%的目标水平，日本家庭仍心存疑虑，这使日本央行仍面临采取更多措施来刺激增长的压力。

一项日本央行的调查显示，10-12月日本家庭通胀预期小幅下滑，凸显出消除根深蒂固的通缩思维充满挑战。日本央行周五公布的季度调查显示，12月预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为64.7%，低于9月的65.1%。

**大中华地区**

中国央行周五称，近日印发通知，明确支付机构客户备付金集中存管工作要求，自4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息；首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。

**其他**

韩国央行周五连续第七个月将利率维持在纪录低位1.25%，一如预期，并下修2017年经济增长预估；该央行正在为特朗普上台后的政策形势变化做准备。

韩国央行周五称，就业市场恶化，以及消费者和企业信心下滑料将打击今年的消费，同时总统朴槿惠的腐败丑闻给韩国经济带来更多不确定性。

印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率。

(完)

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