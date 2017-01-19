《全球汇市》美元持稳，此前曾因美联储主席叶伦暗示加速升息而飙升

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元 0.7523 0.7505 +0.24 +4.27 0.7215 新西兰元/美元 0.7141 0.7118 +0.32 +2.88 0.6941 澳元/日圆 86.240 86.010 +0.27 +2.28 84.320 新西兰元/日圆 81.850 81.610 +0.29 +0.84 81.170 英镑/日圆 140.78 140.49 +0.21 -2.25 144.02 澳元/新西兰元 1.0533 1.0530 +0.03 +1.44 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/候雪苹/艾茂林/杜明霞/白云; 审校 高琦/王洋/李爽/王兴亚)
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
================== 今日重要政经消息================= 5月25日（周四） 公布4月份进出口数字。 霭华押业信贷公布年度业绩。 联想集团公布全年业绩。 石药集团公布首季业绩。 国美电器公布首季业绩。 10:00 中国移动股东周年大会。 10:00 光大控股股东周年大会。 10:00 石药集团股东周年大会。 10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。 11:00 友邦保险与热刺足球俱乐部联合新闻发布会。 11:30 保利置业股东周年大会。 *12:00 港铁西铁锦上路物业发展项目截标。 13:30 中远海运港口股东周年大会。 14:00 中外运航运股东周年大会。 14:30 国美电器股东周年大会。 *15:00 艾硕控股全面撤换董事提议小股东权益媒体声明会。 15:30 华润啤酒股东周年大会。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。