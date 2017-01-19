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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 11:15 BJT

《全球汇市》美元持稳，此前曾因美联储主席叶伦暗示加速升息而飙升

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0636  1.0630  +0.06  +1.17  1.0513
    美元/日圆            114.62  114.65  -0.03  -1.93  116.87
    欧元/日圆         121.95  121.85  +0.08  -0.97  123.14
    美元/瑞郎            1.0067  1.0070  -0.03  -1.09  1.0178
    英镑/美元            1.2280  1.2257  +0.19  -0.45  1.2336
    美元/加元            1.3261  1.3269  -0.06  -1.26  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8350  6.8380  -0.04  -1.97  6.9726
    澳元/美元            0.7523  0.7505  +0.24  +4.27  0.7215
    新西兰元/美元        0.7141  0.7118  +0.32  +2.88  0.6941
    澳元/日圆         86.240  86.010  +0.27  +2.28  84.320
    新西兰元/日圆     81.850  81.610  +0.29  +0.84  81.170
    英镑/日圆         140.78  140.49  +0.21  -2.25  144.02
    澳元/新西兰元     1.0533  1.0530  +0.03  +1.44  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/候雪苹/艾茂林/杜明霞/白云; 审校 高琦/王洋/李爽/王兴亚)
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