版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--1月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月20日(五)
     --  中国国内生产总值(GDP)(较上年同期)          第四季      +6.7%      +6.7%
             工业增加值                               12月      +6.1%      +6.2%
             固定资产投资(不含农户)                 1-12月      +8.3%      +8.3% 
             社会消费品零售总额                       12月     +10.7%     +10.8%
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月      +0.4%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +1.0%      +0.1%
    0930 英国零售销售(较前月)                         12月      -0.1%      +0.2%
                 (较上年同期)                                   +7.2%      +5.9%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.3%      +0.5%
                           (较上年同期)                         +7.6%      +6.6%
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月       持平      -0.4%
                                  (较上年同期)                  +1.7%      +1.2%
               央行核心CPI(较前月)                              -0.2%      -0.5%
                          (较上年同期)                          +1.7%      +1.5%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       11月      +0.5%      +1.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%      +1.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月18日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周   买超3,321        -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                           买超2,465        -- 
        
    1月19日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            12月        正24       正30
    0030 澳洲就业人数(万人)                          12月    增加1.35      增加1
             全职就业人数(万人)                              增加0.93        --  
             就业参与率                                         64.7%      64.6% 
             失业率                                              5.8%       5.7%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 12月       +0.2%        --  
                        (较上年同期)                             持平        -- 
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            11月     盈余405        --  
               经季节调整经常帐(亿欧元)                       盈余361        --  
               直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                 流出63        --  
    1245 欧洲央行再融资利率                           1月       0.00%      0.00%
               存款利率                                       负0.40%    负0.40%
    1330 美国建筑许可年率(万户)                      12月       121.0      122.5
             建筑许可(较前月)                                   -0.2%        -- 
             房屋开工年率(万户)                                 122.6      120.0 
             房屋开工(较前月)                                  +11.3%        --  
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)         1月14日当周        23.4       25.4 
                 四周均值(万人)                                24.675        -- 
                 续请失业金人数(万人)          1月7日当周       204.6      207.3
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数               1月      正23.6     正15.8
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    11月       +1.5%      +1.0%
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               1月        正18        -- 
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐