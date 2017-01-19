主要国家经济指标预测--1月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日(五) -- 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.7% +6.7% 工业增加值 12月 +6.1% +6.2% 固定资产投资(不含农户) 1-12月 +8.3% +8.3% 社会消费品零售总额 12月 +10.7% +10.8% 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5% (较上年同期) +7.6% +6.6% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超3,321 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,465 -- 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正24 正30 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1.35 增加1 全职就业人数(万人) 增加0.93 -- 就业参与率 64.7% 64.6% 失业率 5.8% 5.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 +0.2% -- (较上年同期) 持平 -- 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 盈余405 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余361 -- 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) 流出63 -- 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 121.0 122.5 建筑许可(较前月) -0.2% -- 房屋开工年率(万户) 122.6 120.0 房屋开工(较前月) +11.3% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 23.4 25.4 四周均值(万人) 24.675 -- 续请失业金人数(万人) 1月7日当周 204.6 207.3 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 正23.6 正15.8 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +1.5% +1.0% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 正18 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)