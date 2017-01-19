中国货币市场：资金面略缓但整体紧势不改，逆回购不及预期关注MLF动向

路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算，单日净投放1,900亿元；同时，公开市场截至今日逆回购未到期存量达 18,550亿元，创历史新高。 相较之下，非银机构和城商类中小机构轧平头寸仍显不易。华北一券商交易员表示，因 对于跨春节资金面仍预计央行会出手相助，所以为节约成本，仍旧在缩短资金拆借期限。 她并表示，但是如果央行节前公开市场投放越多，转移到节后逆回购到期量也就越大， 届时对资金面抽离压力仍不容小觑。 据路透统计，除上日1,345亿元MLF到期未见续做外，今日还有820亿元中期借贷便利（M LF）将到期回收流动性。中国央行上周五已对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作 ，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿元的到期规模。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.4526 2.5014 -4.88 七天 2.5115 2.7607 -24.92 14天 3.5953 3.2929 +30.24 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.1600 7.9500 +421.00 七天 8.5000 4.9850 +351.50 14天 4.9100 5.2150 -30.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.7200 2.7000 +2.00 七天 2.5000 3.2000 -70.00 14天 3.6000 3.3500 +25.00 Shibor 其中:隔夜 2.3640 2.3280 +3.60 七天 2.5380 2.5042 +3.38 三个月 3.8030 3.7491 +5.39 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)