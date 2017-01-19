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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 12:30 BJT

中国货币市场：资金面略缓但整体紧势不改，逆回购不及预期关注MLF动向

路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善，
但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公
开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓
和。
    
    他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资
金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。
        
    “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别
松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是
大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。
    
    她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大
行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。
    
    央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1,
500亿元。据此计算，单日净投放1,900亿元；同时，公开市场截至今日逆回购未到期存量达
18,550亿元，创历史新高。 
    
    相较之下，非银机构和城商类中小机构轧平头寸仍显不易。华北一券商交易员表示，因
对于跨春节资金面仍预计央行会出手相助，所以为节约成本，仍旧在缩短资金拆借期限。
    
    她并表示，但是如果央行节前公开市场投放越多，转移到节后逆回购到期量也就越大，
届时对资金面抽离压力仍不容小觑。
    
    据路透统计，除上日1,345亿元MLF到期未见续做外，今日还有820亿元中期借贷便利（M
LF）将到期回收流动性。中国央行上周五已对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作
，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿元的到期规模。    
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间12:11                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.4526     2.5014      -4.88
      七天                     2.5115     2.7607     -24.92
                                                  
      14天                     3.5953     3.2929     +30.24
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                   12.1600     7.9500    +421.00
                                                  
      七天                     8.5000     4.9850    +351.50
                                                  
      14天                     4.9100     5.2150     -30.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.7200     2.7000      +2.00
                                                  
      七天                     2.5000     3.2000     -70.00
                                                  
      14天                     3.6000     3.3500     +25.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.3640     2.3280      +3.60
                                                  
       七天                    2.5380     2.5042      +3.38
                                                  
       三个月                  3.8030     3.7491      +5.39
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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