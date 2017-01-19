《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日

路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

1/18 隔夜逆回购 -1,301.18 0.50%(固定利率)

1/17 隔夜逆回购 -967.98 0.50%(固定利率)

1/13 四天逆回购 -882.01 0.50%(固定利率)

1/12 隔夜逆回购 -1,412.18 0.50%(固定利率)

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永久操作：

1/18 买入MBS 19.99 --

1/17 买入MBS 6.59 --

1/17 买入MBS 13.91 --

1/13 买入MBS 6.83 --

1/12 买入MBS 12.13 --

1/12 买入MBS 22.27 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。

--美联储在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在经济普遍稳步增长的迹象里于12月升息奠定了基础。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/18 七天期反向交易 2.65亿美元 1.16%(固定利率)

1/17 七天期反向交易 323.298 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行周二在季度调查中表示，2017年第一季欧元区的贷款需求料将增加，且借款门槛料将放宽。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 330,930

上周三 329,280

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当期变化 +1,650

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行780亿台币定存单，较当日到期定存单金额813亿台币，发行余额减33亿台币。

--台湾央行周二发行780亿台币定存单，较当日到期定存单金额780亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周一发行1,436亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,439亿台币，发行余额减3亿台币。 (完)