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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 11:57 BJT

台湾股市：追随海外市场下跌，金融股下滑

台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。

金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。

电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完)
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