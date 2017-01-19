中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎

路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。

上海一银行交易员说，“资金紧，加上外围市场的影响，（收益率）先是高开，后来MLF询量的消息出来后，资金松了点，收益率就下来了，不过也就1-2个bp（基点）。”

他并表示，春节前流动性需求依然高涨，而节后又会面临巨额资金到期压力，同时美联储加息步伐愈发明显，故对现券继续保持谨慎。

华南一基金交易员亦说，“现在资金稍微一紧大家就害怕了，市场情绪变得特别敏感，现券也就是上蹿下跳的...不管国内政策还是监管，还是美国那头，对现券都不是什么好消息。”

中金公司固收团队最新分析称，今年一季度仍是流动性扰动较大的时段，做好流动性管理和控制好杠杆水平仍是当务之急；债券收益率在一季度可能仍是区间震荡，配置型机构可以逐步配置，交易型机构暂时仍是以中短期品种做波段为主。

美国公债收益率周三上涨，美联储(FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日内高位。

中国央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，据此计算，单日净投放1,900亿元；同时，公开市场截至今日逆回购未到期存量达18,550亿元，创历史新高。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率分别为3.5448%、3.7519%和3.9608%，投标倍数3.86倍、3.06倍和4.88倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.8475%/3.8450%，上日尾盘为3.8490%/3.83%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.2750%/3.22%，上日尾盘在3.28%/3.25%。