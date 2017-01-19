中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，叶伦讲话提振美元多头人气

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 人民币早盘随中间价下跌
* 叶伦讲话提振美元人气
* 客盘情绪仍偏谨慎
* 特朗普宣誓就职前人民币料持稳为主
路透上海1月19日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价下跌，并向中间价靠拢。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整，而早间客盘情绪仍偏谨慎，预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民币继续紧随美指波动。
他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；不过，美联储加息预期料持续压制人民币表现，目前亦未显现市场看多人民币迹象。
“央妈也借这个机会分化市场预期，之前恐慌购汇没太有了，有实需才会来，量也不大，但现在看人民币升值的应该还不会，估计美元也不会一直偏弱。”一中资行交易员称。
中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.8551元,上日收报6.8342元，夜盘终报6.8432元。今日人民币兑美元中间价 报6.8568元，上日为6.8525元。人民币兑美元即期成交额 为61.79亿美元，上日半日为68.82亿美元。
全球汇市方面，美元周四其他主要货币仍维持全线升势，隔夜曾因美联储主席叶伦的讲话而大幅反弹。叶伦讲话暗示美国今年可能快速加息，但美元涨势受限，因在美国当选总统特朗普周五正式就职前，交易员保持谨慎。
“对美元而言最有利的情景是，特朗普在就职演说上提出有关刺激政策的细节。另一方面，最不利的情景是，特朗普表达保护主义立场，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1065元, 上日尾盘为7.1225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8323元, 与在岸即期价差倒挂228点，上一交易日尾盘报6.8405元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8588，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2968、5.9839和8.426。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017