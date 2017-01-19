中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，叶伦讲话提振美元多头人气

* 人民币早盘随中间价下跌

* 叶伦讲话提振美元人气

* 客盘情绪仍偏谨慎

* 特朗普宣誓就职前人民币料持稳为主

路透上海1月19日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价下跌，并向中间价靠拢。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整，而早间客盘情绪仍偏谨慎，预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民币继续紧随美指波动。

他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；不过，美联储加息预期料持续压制人民币表现，目前亦未显现市场看多人民币迹象。

“央妈也借这个机会分化市场预期，之前恐慌购汇没太有了，有实需才会来，量也不大，但现在看人民币升值的应该还不会，估计美元也不会一直偏弱。”一中资行交易员称。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.8551元,上日收报6.8342元，夜盘终报6.8432元。今日人民币兑美元中间价 报6.8568元，上日为6.8525元。人民币兑美元即期成交额 为61.79亿美元，上日半日为68.82亿美元。

全球汇市方面，美元周四其他主要货币仍维持全线升势，隔夜曾因美联储主席叶伦的讲话而大幅反弹。叶伦讲话暗示美国今年可能快速加息，但美元涨势受限，因在美国当选总统特朗普周五正式就职前，交易员保持谨慎。

“对美元而言最有利的情景是，特朗普在就职演说上提出有关刺激政策的细节。另一方面，最不利的情景是，特朗普表达保护主义立场，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1065元, 上日尾盘为7.1225元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8323元, 与在岸即期价差倒挂228点，上一交易日尾盘报6.8405元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8588，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2968、5.9839和8.426。