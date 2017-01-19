版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 13:02 BJT

新兴汇市：多数亚币下滑，此前美联储主席叶伦称逐步升息“合理”

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.48    114.64   +0.14   +2.26    117.07
    坡元            1.4273    1.4295   +0.15   +1.52    1.4490
    台币          31.598    31.586   -0.04   +2.16    32.279
    韩元           1175.60   1166.70   -0.76   +2.73   1207.70
    泰铢             35.38     35.30   -0.23   +1.19     35.80
    菲律宾披索       49.92     49.79   -0.25   -0.39     49.72
    印尼卢比      13357.00  13340.00   -0.13   +0.85  13470.00
    印度卢比       68.20     68.08   -0.18   -0.41     67.92
    马币            4.4495    4.4430   -0.15   +0.79    4.4845
    人民币          6.8584    6.8432   -0.22   +1.29    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 孙茉莉/汪红英/侯雪苹；审校 王颖/艾茂林/高琦/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐