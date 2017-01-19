台湾股市：连续第二日微收跌，盘整观望特朗普就职演说厘清变数

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台湾股市周四连续第二日微收跌。分析师表示，由于美国候任总统 特朗普周五(20日)即将就任，台股持续维持狭幅整理格局，静待国际变数厘清，短线暂在9, 300点附近盘整。 台湾加权股价指数 收跌0.26%，至9,318.12点；今日成交初值 为786. 16亿台币，上交易日修正后为776.78亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪指出，目前市场聚焦本周稍后特朗普就任演说，今日台股随 多数亚股狭幅震荡整理，短线交投欠缺明确方向，依旧在既有区间盘整，后续关注美股及外 资动向。 “台股维持整理的盘，就看个股表现了。”他说。 元大投顾市场研究部经理薛舜日也表示，自周三台期指结算完后，权值股及大型股走势 略有转弱，暂看不出外资操作方向，市场转趋观望令大盘多在9,300点上下50点间窄幅波动 。 分析师预估明日台股指数区间在9,250-9,400点。 本地时间13:52，亚洲主要股市跌多涨少，MSCI亚太明晟指数 跌0.34% 。(完)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017