台湾股市：连续第二日微收跌，盘整观望特朗普就职演说厘清变数

路透台北1月19日 - 台湾股市周四连续第二日微收跌。分析师表示，由于美国候任总统 特朗普周五(20日)即将就任，台股持续维持狭幅整理格局，静待国际变数厘清，短线暂在9, 300点附近盘整。 台湾加权股价指数 收跌0.26%，至9,318.12点；今日成交初值 为786. 16亿台币，上交易日修正后为776.78亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪指出，目前市场聚焦本周稍后特朗普就任演说，今日台股随 多数亚股狭幅震荡整理，短线交投欠缺明确方向，依旧在既有区间盘整，后续关注美股及外 资动向。 “台股维持整理的盘，就看个股表现了。”他说。 元大投顾市场研究部经理薛舜日也表示，自周三台期指结算完后，权值股及大型股走势 略有转弱，暂看不出外资操作方向，市场转趋观望令大盘多在9,300点上下50点间窄幅波动 。 分析师预估明日台股指数区间在9,250-9,400点。 本地时间13:52，亚洲主要股市跌多涨少，MSCI亚太明晟指数 跌0.34% 。(完)