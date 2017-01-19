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债券 | 2017年 1月 19日 星期四 14:50 BJT

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪

穆迪指出，2011-2015年间，绿色债券发行规模以平均每年163%的增速扩大，2013-2015年期间连创发行纪录。

中国的发行人是2016年这类债券的最大发行来源，占329亿美元，超过该年总发行规模的三分之一以上。

与此同时，绿色债券的需求在增加，许多西方退休基金及基金经理人都受命投资于这种具社会责任及环保概念的资产。

根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。

“尽管绿色债券持续凝聚动能，并且十分成功地引起外界对气候变化及气候解决方案的关注，但绿色债券相关联的融资及投资，仍未达到转型至低碳经济所需的那般重要规模程度。”穆迪在报告中称。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 张荻/刘秀红)
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