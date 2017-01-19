全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
穆迪指出，2011-2015年间，绿色债券发行规模以平均每年163%的增速扩大，2013-2015年期间连创发行纪录。
中国的发行人是2016年这类债券的最大发行来源，占329亿美元，超过该年总发行规模的三分之一以上。
与此同时，绿色债券的需求在增加，许多西方退休基金及基金经理人都受命投资于这种具社会责任及环保概念的资产。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
“尽管绿色债券持续凝聚动能，并且十分成功地引起外界对气候变化及气候解决方案的关注，但绿色债券相关联的融资及投资，仍未达到转型至低碳经济所需的那般重要规模程度。”穆迪在报告中称。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 张荻/刘秀红)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。