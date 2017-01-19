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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 14:31 BJT

澳洲股市：收高0.2%，医疗板块引领涨势

该公司将截至6月30日财年的税后净利预估，从11%上调至18-20%。

政府数据显示澳洲12月就业人口温和增加 ，亦鼓舞市场人气。

金融类股 逆转盘初涨幅，终场收低，四大银行中有三家收低，跌幅在0.3-0.7%不等。澳洲联邦银行(CBA) 收平。

地产类股对大盘构成最大拖累。(完)
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