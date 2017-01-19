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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 14:55 BJT

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水

东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。

高田大跌17%至三周低点，此前日本经济新闻报导称，Key Safety Systems (KSS)和瑞典气囊制造商Autoliv 计划提出一项由法庭调解的针对高田日本业务的重整计划，该消息引发了大量卖单。

东证股价指数 涨0.9%至1,528.15点。

JPX日经400指数 涨近1%至13,695.53点。(完)
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