版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 14:47 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元失去动能，全线小幅回落

0639GMT -

* 澳元/美元涨0.32%，新西兰元/美元涨0.28%，欧元/美元涨0.08%，英镑/美元涨0.14%

* 美元/在岸人民币涨0.35%，美元/离岸人民币跌0.06%，美元/韩元涨0.93%，美元/印尼卢比涨0.19%

* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%

* 美联储主席叶伦称逐步升息“合理”

* 中国商务部 :“合则两利，斗则俱伤”，中国对外资准入限制将续减

(完) (编译 白云; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐