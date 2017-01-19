欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿

路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。

巴西是家乐福的第二大市场，仅次于法国。虽然巴西经济放缓，但家乐福在此地的业务仍显现出韧性。

但在中国，家乐福的销售仍在下滑，只是降幅从第三季的7.8%缩小到5.4%。家乐福目前正在重整中国区的业务。

家乐福首席财务官史文良(Pierre-Jean Sivignon)称，集团2016年的经常性营业利润将“非常接近”预估中值23.9亿欧元。

作为欧洲最大的零售商，家乐福称第四季营收达到233.66亿欧元（248.5亿美元），高于汤森路透调查分析师的预估中值232.2亿欧元。

扣除燃料、汇率和日历因素影响，第四季营收较上年同期增加2.9%，但这个增速低于第三季的3.2%。

家乐福营收数据可以在公司官网上查到。（完）