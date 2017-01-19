欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
巴西是家乐福的第二大市场，仅次于法国。虽然巴西经济放缓，但家乐福在此地的业务仍显现出韧性。
但在中国，家乐福的销售仍在下滑，只是降幅从第三季的7.8%缩小到5.4%。家乐福目前正在重整中国区的业务。
家乐福首席财务官史文良(Pierre-Jean Sivignon)称，集团2016年的经常性营业利润将“非常接近”预估中值23.9亿欧元。
作为欧洲最大的零售商，家乐福称第四季营收达到233.66亿欧元（248.5亿美元），高于汤森路透调查分析师的预估中值232.2亿欧元。
扣除燃料、汇率和日历因素影响，第四季营收较上年同期增加2.9%，但这个增速低于第三季的3.2%。
家乐福营收数据可以在公司官网上查到。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017