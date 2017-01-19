台湾汇市：台币微收跌中止连两升，惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅

* 台币兑美元微收跌中止连两日升势 * 惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅 * 明日台币主交投区间暂看在31.550-31.650 路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四微收跌，中止连续第二日上涨。交易员表 示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口 商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛至31.600附近整理。 他们指出，目前全球关注美国候任总统川普(特朗普)将于周五(20日)上任，短线台币暂 先盘整观望特朗普本周稍后就职演说内容，明日台币料难脱既有区间盘整格局。 〞等等川普就职演说讲些什么，台币先在这边整理。〞一大型银行交易员说。 资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持稳偏热，主要来自出口商在31.600-31.70 0间的抛汇需求踊跃，加以本地银行及大型外资保管行间也有美元卖需待消化，致台币今日 走势较其他亚币表现强势。 另位大型银行交易员也称，因应农历年前资金需求，出口商开盘见台币贬破31.700随即 进场抛汇，让台币有点在走自己的路，不同于今日韩元等其他亚币的趋跌态势，后续仍须关 注国际美元走势及外资进一步动向。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日小幅减少，目前一个月美元/台币远汇 报31.552/31.568，上日收在3 1.650。 台湾股市 周四连续第二日微收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖 超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.550-31.650。 多数亚币周四下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话巩固了美国今 年将多次升息的预期。 其中韩元 今收跌0.9%报1,177.6，上日收报1 ,166.7。 美联储主席叶伦周三表示，等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看 到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。在这那种情况下，我们 可能被迫快速加息，从而会将经济拖入新的衰退。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.623 31.586 31.555-31.715 31.715 7.68 7.71 司 元太外汇经纪公 31.622 31.588 31.560-31.709 31.700 3.97 4.92 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.215/-0.175 -0.210/-0.190 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)