版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 16:57 BJT

台湾汇市：台币微收跌中止连两升，惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅

* 台币兑美元微收跌中止连两日升势
    * 惟出口商抛汇及大型外资卖汇收敛贬幅
    * 明日台币主交投区间暂看在31.550-31.650

    路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四微收跌，中止连续第二日上涨。交易员表
示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口
商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛至31.600附近整理。
    
    他们指出，目前全球关注美国候任总统川普(特朗普)将于周五(20日)上任，短线台币暂
先盘整观望特朗普本周稍后就职演说内容，明日台币料难脱既有区间盘整格局。

    〞等等川普就职演说讲些什么，台币先在这边整理。〞一大型银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员表示，今日汇市交投持稳偏热，主要来自出口商在31.600-31.70
0间的抛汇需求踊跃，加以本地银行及大型外资保管行间也有美元卖需待消化，致台币今日
走势较其他亚币表现强势。
    
    另位大型银行交易员也称，因应农历年前资金需求，出口商开盘见台币贬破31.700随即
进场抛汇，让台币有点在走自己的路，不同于今日韩元等其他亚币的趋跌态势，后续仍须关
注国际美元走势及外资进一步动向。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日小幅减少，目前一个月美元/台币远汇 报31.552/31.568，上日收在3
1.650。
    
    台湾股市 周四连续第二日微收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖
超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币。 
        
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在31.550-31.650。
    
    多数亚币周四下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话巩固了美国今
年将多次升息的预期。 其中韩元 今收跌0.9%报1,177.6，上日收报1
,166.7。
    
    美联储主席叶伦周三表示，等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看
到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。在这那种情况下，我们
可能被迫快速加息，从而会将经济拖入新的衰退。 
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选    
 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.623    31.586  31.555-31.715  31.715    7.68       7.71
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.622    31.588  31.560-31.709  31.700    3.97       4.92
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.055/-0.035              -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.215/-0.175              -0.210/-0.190
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐