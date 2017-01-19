金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲

“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”

美元走强会令铜等美元计价资产对外币持有者变得更昂贵，并且会在市场上涨时限制涨幅。

0700 GMT，伦敦期铜 报每吨5,773美元，微升0.06%。

上海主力期铜合约 上涨0.39%至每吨46,730元人民币。

其它金属方面，伦敦期铝 下跌近1%至每吨1,816.50美元，之前在隔夜市场曾创下2015年5月以来最高位。

上海期铝 微升0.04%，上海期交所的其它基本金属期货都在窄幅区间波动。（完）

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