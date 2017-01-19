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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 15:21 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存

6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。

上海期货交易所交投最活跃的5月期胶 跌120元人民币至每吨21,155元(3,081美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤218美分，下跌2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 艾茂林/于春红)
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