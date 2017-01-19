台湾个股：第一金今年获利将持续成长，看好美国和东南亚市场--董事长

路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。

第一金控去年税前盈余首度突破200亿台币大关，至201.87亿台币，不仅创金控成立以来获利新高，亦较前年成长6.38%，每股税后盈余为1.45台币；各子公司则以第一银行对盈余贡献最多，全年税前盈余达206.39亿台币，每股税后盈余更是达到1.99台币。

〞今年我们获利目标还是往上走，但脚步有多大不能讲。〞蔡庆年周四上午在出席该公司一项活动时说。

他表示，今年除台湾本地市场将持续成长，海外亦有不少地方是在朝正向发展的，例如：近来美国的经济即一直成长，尤其是其内需市场成长很大，而另一个被看好的市场是东南亚地区。

蔡庆年说，因银行走的是全球金融活动，除趋势往下修正的市场将趋保守外，有较大成长的地区，银行当然要跟上其脚步成长，例如美国和东南亚地区。

美国候任总统特朗普将上任，蔡庆年则称，特朗普是企业家，他上任后美国经济发展应朝正向发展；但为〞以防万一〞，内部已备妥相关应变方案，而且有些已经在做了。

他说，从特朗普近期的表现观察，该公司对特朗普的看法已从原先的〞保守〞转为〞持平有点要偏向乐观〞，但还没有未完全偏乐观；〞企业家就是企业家，相信他不会做违反经济法则的事。〞

展望今年，第一银行总经理周伯蕉表示，目前共有39个海外据点，该行最大的优势是先前即积极布局东南亚市场，正好搭上〞新南向政策〞的列车，除看好日前甫开业的菲律宾马尼拉分行潜力，一银在柬埔寨共有七个据点，去年获利即逾2,000万美元，近7亿台币，今年有望持续成长。

〞我们的去年海外获利并不是很好，因为碰到好几个不好的案，造成海外分行和OBU获利占全行比重降到30%，今年要拉高到40%。〞周伯蕉说。

他解释，相较于海外市场，去年本地市场不论是手续费收入或中小企业放款，以及联贷业务都有相当突出的表现，尤其是财富管理手续费收入更是首度突破70亿台币大关，冲到76亿台币，今年将力拚持续成长。

第一金旗下子公司--第一银行是台湾第五大银行，根据台湾金管会统计，至去年第三季的资产总额达2兆4,557.41亿台币；第一金周四每股收在17.30台币，跌0.57%。(完)