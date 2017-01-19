台湾个股：第一金今年获利将持续成长，看好美国和东南亚市场--董事长

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
第一金控去年税前盈余首度突破200亿台币大关，至201.87亿台币，不仅创金控成立以来获利新高，亦较前年成长6.38%，每股税后盈余为1.45台币；各子公司则以第一银行对盈余贡献最多，全年税前盈余达206.39亿台币，每股税后盈余更是达到1.99台币。
〞今年我们获利目标还是往上走，但脚步有多大不能讲。〞蔡庆年周四上午在出席该公司一项活动时说。
他表示，今年除台湾本地市场将持续成长，海外亦有不少地方是在朝正向发展的，例如：近来美国的经济即一直成长，尤其是其内需市场成长很大，而另一个被看好的市场是东南亚地区。
蔡庆年说，因银行走的是全球金融活动，除趋势往下修正的市场将趋保守外，有较大成长的地区，银行当然要跟上其脚步成长，例如美国和东南亚地区。
美国候任总统特朗普将上任，蔡庆年则称，特朗普是企业家，他上任后美国经济发展应朝正向发展；但为〞以防万一〞，内部已备妥相关应变方案，而且有些已经在做了。
他说，从特朗普近期的表现观察，该公司对特朗普的看法已从原先的〞保守〞转为〞持平有点要偏向乐观〞，但还没有未完全偏乐观；〞企业家就是企业家，相信他不会做违反经济法则的事。〞
展望今年，第一银行总经理周伯蕉表示，目前共有39个海外据点，该行最大的优势是先前即积极布局东南亚市场，正好搭上〞新南向政策〞的列车，除看好日前甫开业的菲律宾马尼拉分行潜力，一银在柬埔寨共有七个据点，去年获利即逾2,000万美元，近7亿台币，今年有望持续成长。
〞我们的去年海外获利并不是很好，因为碰到好几个不好的案，造成海外分行和OBU获利占全行比重降到30%，今年要拉高到40%。〞周伯蕉说。
他解释，相较于海外市场，去年本地市场不论是手续费收入或中小企业放款，以及联贷业务都有相当突出的表现，尤其是财富管理手续费收入更是首度突破70亿台币大关，冲到76亿台币，今年将力拚持续成长。
第一金旗下子公司--第一银行是台湾第五大银行，根据台湾金管会统计，至去年第三季的资产总额达2兆4,557.41亿台币；第一金周四每股收在17.30台币，跌0.57%。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017