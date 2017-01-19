《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 39.84 3.501 1.66 S中纺机 10.34 0.522 2.88 鼎立股份 11.12 0.77 2.10 氯碱化工 13.11 0.78 2.45 双钱股份 11.81 0.962 1.79 海立股份 12.66 0.803 2.29 浦东金桥 17.98 1.412 1.85 外高桥 20.31 1.652 1.79 ST联华 10.08 1.095 1.34 锦江投资 21.32 1.405 2.21 中路股份 29.72 2.06 2.10 金山开发 30.07 1.018 4.30 海欣股份 11.43 0.775 2.15 耀皮玻璃 7.88 0.712 1.61 大江股份 8.9 0.646 2.00 上柴股份 13.93 0.82 2.47 丹化科技 7.71 0.572 1.96 上海三毛 17.14 1.305 1.91 友谊股份 14.85 1.393 1.55 上工申贝 16.57 1.095 2.20 上海机电 20.49 2.144 1.39 宝信软件 16.98 1.504 1.64 上海物贸 17.66 1.096 2.34 自仪股份 18.63 1.331 2.04 上海普天 33.63 1.353 3.62 陆家嘴 21.96 1.413 2.26 华新水泥 7.96 0.697 1.66 锦江股份 30.23 2.11 2.08 鄂尔多斯 9.52 0.976 1.42 华电能源 4.96 0.495 1.46 SST天海 7.83 0.567 2.01 大名城 8.22 0.77 1.55 东方通信 8.04 0.697 1.68 黄山旅游 15.76 1.344 1.71 开开实业 17.19 1.264 1.98 海南航空 3.33 0.603 0.80 ST轻骑 9.4 0.589 2.32 振华重工 4.79 0.493 1.41 锦州港 4.08 0.525 1.13 九龙山 5.75 0.585 1.43 凌云股份 17.09 1.049 2.37 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017