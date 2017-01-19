《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.41 3.99 2.66 深深宝 14.23 6.36 2.53 深华发 19.81 6.21 3.60 深赤湾 17.40 11.55 1.70 特力 50.94 11.14 5.16 飞亚达 13.55 7.34 2.08 一致药业 67.99 44.70 1.72 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.02 6.45 1.40 深南电 10.49 5.27 2.25 深纺织 13.77 6.92 2.25 方大集团 14.39 7.54 2.15 深国商 12.56 4.94 2.87 深赛格 10.10 4.67 2.44 宝石 9.94 5.68 1.98 小天鹅 33.65 23.37 1.63 粤高速 7.15 5.07 1.59 晨鸣纸业 11.10 7.95 1.58 ST珠江 10.06 5.41 2.10 美菱电器 6.59 4.36 1.71 大冷股份 10.33 5.93 1.97 粤电力 5.36 3.55 1.70 佛山照明 9.55 6.10 1.77 江铃汽车 29.70 18.83 1.78 沙隆达 13.41 6.76 2.24 苏常柴 8.85 4.76 2.10 威孚高科 22.54 17.80 1.43 古井贡酒 45.09 28.74 1.77 ST东海 13.85 6.92 2.26 长安汽车 15.28 10.68 1.62 京东方 3.16 2.32 1.54 鲁泰 11.84 9.37 1.43 本钢板材 5.35 2.75 2.20 张裕 35.10 19.72 2.01 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017