《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月19日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农业银行 3.16 3.27 1.09 招商银行 18.52 19.10 1.09 中信银行 6.87 5.17 1.50 交通银行 5.94 5.75 1.17 民生银行 9.18 8.49 1.22 中国人寿 25.61 21.70 1.33 中国平安 36.05 40.65 1.00 中国太保 28.65 27.85 1.16 中信证券 16.27 16.00 1.15 新华人寿 45.56 38.15 1.35 海通证券 16.50 14.12 1.32 华能国际 7.19 5.11 1.59 大唐发电 3.81 2.02 2.13 华电国际 5.02 3.34 1.70 中煤能源 5.80 3.84 1.70 中国神华 16.98 15.86 1.21 中国石油 8.50 6.24 1.54 兖州煤业 10.52 5.65 2.10 中国石化 5.86 6.08 1.09 上海石化 6.61 4.87 1.53 中海油服 12.51 7.75 1.82 仪征化纤 3.85 1.49 2.92 中国铝业 4.75 3.57 1.50 江西铜业 17.45 12.10 1.63 洛阳钼业 3.93 2.03 2.18 紫金矿业 3.42 2.64 1.46 马钢股份 3.06 2.80 1.23 鞍钢股份 5.72 5.53 1.17 重庆钢铁 2.52 2.14 1.33 海螺水泥 18.66 24.00 0.88 洛阳玻璃 25.61 5.25 5.50 京城机电 9.82 3.39 3.27 中联重科 4.47 3.79 1.33 金隅股份 4.24 2.84 1.68 中国国航 7.59 5.42 1.58 东方航空 6.78 3.86 1.98 南方航空 7.26 4.42 1.85 中国远洋 5.42 2.92 2.09 中海集运 4.01 1.65 2.74 中集集团 15.56 11.52 1.52 中海发展 7.14 4.41 1.83 宁沪高速 8.71 10.04 0.98 深高速 8.46 6.81 1.40 成渝高速 4.92 2.98 1.86 皖通高速 13.61 5.95 2.58 广深铁路 5.48 5.04 1.23 中国南车 9.86 7.32 1.52 中国交建 15.95 9.34 1.93 中国铁建 12.00 10.54 1.28 中国中铁 8.79 6.66 1.49 长城汽车 11.43 8.13 1.59 比亚迪 48.10 43.15 1.26 广汽集团 23.75 10.92 2.45 青岛啤酒 29.67 29.30 1.14 白云山 24.24 19.10 1.43 新华制药 12.59 5.56 2.56 海信科龙 10.71 7.06 1.71 南京熊猫 14.99 7.66 2.21 晨鸣纸业 11.10 8.36 1.50 上海医药 20.92 20.25 1.17 中兴通讯 14.86 12.32 1.36 东方电气 10.79 7.84 1.55 潍柴动力 10.75 13.52 0.90 东北电气 7.61 2.70 3.18 广船国际 29.99 14.38 2.35 昆明机床 7.62 2.60 3.31 一拖股份 12.89 4.58 3.18 北辰实业 4.20 2.41 1.97 创业环保 8.05 4.03 2.25 中国中冶 5.07 2.84 2.01 金风科技 16.47 12.86 1.45 丽珠 57.40 43.40 1.49 万科 20.60 19.74 1.18 郑煤机 7.51 4.29 1.98 大连港 2.73 1.35 2.28 山东墨龙 9.63 2.78 3.91 浙江世宝 33.10 9.05 4.13 复星医药 24.37 25.00 1.10 光大银行 3.98 3.76 1.19 东江环保 17.51 12.70 1.56 上海电气 8.42 3.63 2.62 广发证券 16.92 16.82 1.14 华泰证券 18.17 15.14 1.35 东方证券 15.18 7.53 2.27 光大证券 15.85 12.68 1.41 招商证券 16.59 11.92 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017