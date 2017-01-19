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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月19日

路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:19时，1港元=0.88618人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。
    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元     A/H股比价
                                                        )        
 工商银行                                    4.53          4.78            1.07
 建设银行                                    5.62          5.85            1.08
 中国银行                                    3.52          3.55            1.12
 农业银行                                    3.16          3.27            1.09
 招商银行                                   18.52         19.10            1.09
 中信银行                                    6.87          5.17            1.50
 交通银行                                    5.94          5.75            1.17
 民生银行                                    9.18          8.49            1.22
 中国人寿                                   25.61         21.70            1.33
 中国平安                                   36.05         40.65            1.00
 中国太保                                   28.65         27.85            1.16
 中信证券                                   16.27         16.00            1.15
 新华人寿                                   45.56         38.15            1.35
 海通证券                                   16.50         14.12            1.32
 华能国际                                    7.19          5.11            1.59
 大唐发电                                    3.81          2.02            2.13
 华电国际                                    5.02          3.34            1.70
 中煤能源                                    5.80          3.84            1.70
 中国神华                                   16.98         15.86            1.21
 中国石油                                    8.50          6.24            1.54
 兖州煤业                                   10.52          5.65            2.10
 中国石化                                    5.86          6.08            1.09
 上海石化                                    6.61          4.87            1.53
 中海油服                                   12.51          7.75            1.82
 仪征化纤                                    3.85          1.49            2.92
 中国铝业                                    4.75          3.57            1.50
 江西铜业                                   17.45         12.10            1.63
 洛阳钼业                                    3.93          2.03            2.18
 紫金矿业                                    3.42          2.64            1.46
 马钢股份                                    3.06          2.80            1.23
 鞍钢股份                                    5.72          5.53            1.17
 重庆钢铁                                    2.52          2.14            1.33
 海螺水泥                                   18.66         24.00            0.88
 洛阳玻璃                                   25.61          5.25            5.50
 京城机电                                    9.82          3.39            3.27
 中联重科                                    4.47          3.79            1.33
 金隅股份                                    4.24          2.84            1.68
 中国国航                                    7.59          5.42            1.58
 东方航空                                    6.78          3.86            1.98
 南方航空                                    7.26          4.42            1.85
 中国远洋                                    5.42          2.92            2.09
 中海集运                                    4.01          1.65            2.74
 中集集团                                   15.56         11.52            1.52
 中海发展                                    7.14          4.41            1.83
 宁沪高速                                    8.71         10.04            0.98
 深高速                                      8.46          6.81            1.40
 成渝高速                                    4.92          2.98            1.86
 皖通高速                                   13.61          5.95            2.58
 广深铁路                                    5.48          5.04            1.23
 中国南车                                    9.86          7.32            1.52
 中国交建                                   15.95          9.34            1.93
 中国铁建                                   12.00         10.54            1.28
 中国中铁                                    8.79          6.66            1.49
 长城汽车                                   11.43          8.13            1.59
 比亚迪                                     48.10         43.15            1.26
 广汽集团                                   23.75         10.92            2.45
 青岛啤酒                                   29.67         29.30            1.14
 白云山                                     24.24         19.10            1.43
 新华制药                                   12.59          5.56            2.56
 海信科龙                                   10.71          7.06            1.71
 南京熊猫                                   14.99          7.66            2.21
 晨鸣纸业                                   11.10          8.36            1.50
 上海医药                                   20.92         20.25            1.17
 中兴通讯                                   14.86         12.32            1.36
 东方电气                                   10.79          7.84            1.55
 潍柴动力                                   10.75         13.52            0.90
 东北电气                                    7.61          2.70            3.18
 广船国际                                   29.99         14.38            2.35
 昆明机床                                    7.62          2.60            3.31
 一拖股份                                   12.89          4.58            3.18
 北辰实业                                    4.20          2.41            1.97
 创业环保                                    8.05          4.03            2.25
 中国中冶                                    5.07          2.84            2.01
 金风科技                                   16.47         12.86            1.45
 丽珠                                       57.40         43.40            1.49
 万科                                       20.60         19.74            1.18
 郑煤机                                      7.51          4.29            1.98
 大连港                                      2.73          1.35            2.28
 山东墨龙                                    9.63          2.78            3.91
 浙江世宝                                   33.10          9.05            4.13
 复星医药                                   24.37         25.00            1.10
 光大银行                                    3.98          3.76            1.19
 东江环保                                   17.51         12.70            1.56
 上海电气                                    8.42          3.63            2.62
 广发证券                                   16.92         16.82            1.14
 华泰证券                                   18.17         15.14            1.35
 东方证券                                   15.18          7.53            2.27
 光大证券                                   15.85         12.68            1.41
 招商证券                                   16.59         11.92            1.57
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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