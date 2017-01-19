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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 16:26 BJT

《汇市简讯》利率前景支持美元/日圆将加速上涨的看法

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* 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败

* 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况

* 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：reut.rs/2jOdv59

* 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间

* 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：reut.rs/2jAus5H

* 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：reut.rs/2jAhwNi

(完) (编译 白云; 审校 高琦)
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