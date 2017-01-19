更新版 1-中国汇市：人民币震荡大幅收跌，因美元指数上涨且客盘购汇增加

* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，但现在看 人民币升值的应该不多，估计美元也不会一直偏弱。 中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大 单月逆差额，且较上月扩 大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金 流出压力总体低于2016 年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储 备围绕合理区间上下 波动将是常态。 全球汇市方面，美美元周四其他主要货币仍维持全线升势，隔夜曾因美国联邦储备理事 会(美联储/FED)主席叶伦的讲话而大幅反弹。叶伦讲话暗示，美国今年可能快速加息。[FRX /CN] “对美元而言最有利的情景是，特朗普在就职演说上提出有关刺激政策的细节。另一方 面，最不利的情景是，特朗普表达保护主义立场，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.876 6.8342 -0.61% FXS> 中间价 6.8568 6.8525 -0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 175.7亿美 144.53亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 295 日低6.8803 日高6.85 08 今年以来升贬幅度 1.07% 2005年汇改以来升贬 20.37% 幅度 一年期美元/人民币 935 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8386 6.8405 一年期NDF<CNY1YNDF 7.106 7.1225 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8707； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.31、5.9941和8.4388。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)