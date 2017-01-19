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亚洲 | 2017年 1月 19日 星期四 17:36 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡大幅收跌，因美元指数上涨且客盘购汇增加

* 人民币震荡大幅收跌
    * 叶伦讲话提振美元人气
    * 客盘购汇较上日增加
    * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则
微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调
整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/
人民币掉期各期限均有所下行。

    他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外
汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民
币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。
    
    “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波，
不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪
没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。”

    亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，但现在看
人民币升值的应该不多，估计美元也不会一直偏弱。
    
    中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。
    
    中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大 单月逆差额，且较上月扩
大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金 流出压力总体低于2016
年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储 备围绕合理区间上下
波动将是常态。 

    全球汇市方面，美美元周四其他主要货币仍维持全线升势，隔夜曾因美国联邦储备理事
会(美联储/FED)主席叶伦的讲话而大幅反弹。叶伦讲话暗示，美国今年可能快速加息。[FRX
/CN]

    “对美元而言最有利的情景是，特朗普在就职演说上提出有关刺激政策的细节。另一方
面，最不利的情景是，特朗普表达保护主义立场，”东京FPG证券社长深谷幸司表示。
  
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.876       6.8342      -0.61%
               FXS>                           
   中间价             6.8568       6.8525      -0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=C  175.7亿美  144.53亿美元      
               FXT>     元                    
 日内波动幅度(pips)     295      日低6.8803   日高6.85
                                                 08
   今年以来升贬幅度                              1.07%
 2005年汇改以来升贬                             20.37%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        935                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.8386       6.8405             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.106       7.1225             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8707；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.31、5.9941和8.4388。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）    

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/林高丽)
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