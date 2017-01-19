中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴

路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。

他在法兴银行的媒体会上指出，在全球化的经济体中，资本管制是遏制资本流出的短期的有效策略，却不是一个长期的解决方案，“解决大坝中水位越来越高（的问题），不是建设越来越坚固的大坝，而是在大坝系统中建立一个很好的排水系统，也就是疏堵结合。”

“中国货币政策有从紧预期，并进行一定资本管制，就是试图堵住（资金外流）出口，”他指出，“无论如何，（资本）流入和流出的方向正在发生变化。”

他并解释称，尽管特朗普公开宣称美元太过强势，但实际支撑美元走升的因素仍然存在，美元与其他货币的利差还没有达到峰值，欧盟和日本的量化宽松还没有结束，而且欧洲仍面临很多不确定性，这些都将支持美元走强。

对于中国资本外流形势，他认为，中国跨境资本有一个转向的趋势，过去从2006-2014年，中国实际有效汇率大幅升值50%，且如果不是政府累积最高近4万亿美元的外储，人民币升值幅度可能更大。

人民币在过去十多年升值幅度很强且持续时间很长，吸引大规模资金流入中国，而现在有一些资金认为在中国的资金回报率已经达到较高水平，就会以缓慢的速度出去，加上企业和个人都有多元化资产配置的需求，所以资金是有流出需求的。

“过去资本流入到中国是史无前例的规模，未来一定在某个时点是有流出需求的，...到目前为止，还没有看到过去流入资金大量流出的事实。”他认为。

中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成。外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。

美国总统当选人特朗普之前接受采访时称美元太强了，其高级顾问Anthony Scaramucci在达沃斯论坛上亦对美元走强带来的风险提出警告。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)