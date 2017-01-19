中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
他在法兴银行的媒体会上指出，在全球化的经济体中，资本管制是遏制资本流出的短期的有效策略，却不是一个长期的解决方案，“解决大坝中水位越来越高（的问题），不是建设越来越坚固的大坝，而是在大坝系统中建立一个很好的排水系统，也就是疏堵结合。”
“中国货币政策有从紧预期，并进行一定资本管制，就是试图堵住（资金外流）出口，”他指出，“无论如何，（资本）流入和流出的方向正在发生变化。”
他并解释称，尽管特朗普公开宣称美元太过强势，但实际支撑美元走升的因素仍然存在，美元与其他货币的利差还没有达到峰值，欧盟和日本的量化宽松还没有结束，而且欧洲仍面临很多不确定性，这些都将支持美元走强。
对于中国资本外流形势，他认为，中国跨境资本有一个转向的趋势，过去从2006-2014年，中国实际有效汇率大幅升值50%，且如果不是政府累积最高近4万亿美元的外储，人民币升值幅度可能更大。
人民币在过去十多年升值幅度很强且持续时间很长，吸引大规模资金流入中国，而现在有一些资金认为在中国的资金回报率已经达到较高水平，就会以缓慢的速度出去，加上企业和个人都有多元化资产配置的需求，所以资金是有流出需求的。
“过去资本流入到中国是史无前例的规模，未来一定在某个时点是有流出需求的，...到目前为止，还没有看到过去流入资金大量流出的事实。”他认为。
中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成。外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
美国总统当选人特朗普之前接受采访时称美元太强了，其高级顾问Anthony Scaramucci在达沃斯论坛上亦对美元走强带来的风险提出警告。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017