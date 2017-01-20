台湾经济指标预测--1月20日至2月20日

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员

路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。