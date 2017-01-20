台湾货币市场：1月20日和本提存期资金预期变化一览表

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透台北1月20日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,135.50亿台币。 --101甲2期公债付息13亿台币。 --103甲2期公债付息3.948975亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --01/20：阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)发行30年期美元计价债券， 金额 为8.85亿美元。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)844.1亿台币，分别为： 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,234.50亿台币 01/26 1,738.50亿台币 01/27 2,333.50亿台币 01/30 8.00亿台币 01/31 4,050.80亿台币 02/01 2,086.50亿台币 *02/02 1,527.80亿台币 02/03 1,790.50亿台币 注*表更新。 --公债付息共54.60794亿台币。 1/22 88甲3期18息 14.1225亿台币 1/22 105甲2期1息 4.125亿台币 1/23 104甲2期2息 6.36044亿台币 1/28 99甲2期7息 13.50亿台币 1/28 102甲3期4息 10.50亿台币 1/29 103甲3期3息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --01/23：凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --01/23：财政部发行五年期106甲2期公债，金额250亿台币。 --01/24：中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --01/24：发行〞财106-3期〞国库券，数额300亿台币，期限91天期。23日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
--中港信贷评级火烧连环船，评级机构穆迪一日内先后下调中港信贷评级。财政司司长陈茂波回应指，非常不认同穆迪观点，指下调港评级属机械式做法。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。